Putnički automobil je lociran na dubini od 13 metara i 25 metara levo od kupališta, ali se ne može doći do tela u vozilu, piše Republika.

Vatrogasci planiraju da obezbede automobil kako ga reka ne bi dalje nosila.

Pozvani su ronioci Žandarmerije. Intervenišu pripadnici VSJ Zrenjanin, 6 vatrogasaca-spasilaca sa 2 vozila i tim za spasavanje i rad na vodi, 5 pripadnika sa čamcem.

Kurir.rs/Republika

