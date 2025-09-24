Na kupalištu kod mesta Aradac danas oko 11.55 časova jedna osoba sletela je automobilom u reku Tisu.
Hronika
HOROR NA TISI, AUTO SLETEO U REKU: Vatrogasci ne mogu da izvuku telo, angažovan tim za spasavanje, Žandarmerija
Slušaj vest
Putnički automobil je lociran na dubini od 13 metara i 25 metara levo od kupališta, ali se ne može doći do tela u vozilu, piše Republika.
Vatrogasci planiraju da obezbede automobil kako ga reka ne bi dalje nosila.
Pozvani su ronioci Žandarmerije. Intervenišu pripadnici VSJ Zrenjanin, 6 vatrogasaca-spasilaca sa 2 vozila i tim za spasavanje i rad na vodi, 5 pripadnika sa čamcem.
Kurir.rs/Republika
Reaguj
Komentariši