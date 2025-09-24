Slušaj vest

Mara Halabrin, majka pokojnog Aleksandra Halabrin, kog su prema navodima optužnice u martu 2020. godine ubili pripadnici takozvanog vračarskog klana, danas je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu na jednoj fotografiji koja je prikazana kao dokaz prepoznala pokojnog sina!

- Moj sin Aleksandar je na slici, ima kačket. Druga osoba je Nenad Alajbegović - rekla je Mara Halabrin, pošto je u sudnici prikazana selfi fotografija sa društvenih mreža, a koju su "vračarci" razmenjivali putem Skaj aplikacije. Za sliku, na kojoj je ruka sa tetovažom kosturske glave, ona je, takođe, kratko rekla: "Jeste, to je slika mog sina".

Aleksandar Halabrin Foto: Privatna Arhiva

Aleksandar Halabrin nestao je 20. marta 2020. godine, a dva meseca kasnije je njegovo telo pronađeno zakopano u blizini Sopota. Prema presretnutim Skaj porukama, on je bio blizak prijatelj Nenada Alajbegovića Alibega i bio je u njegovom društvu kada je 25. januara 2020. Alajbegović na Novom Beogradu ranjen, i duži period bio je zbog teških povreda i sepse u bolnici.

"Vračarci" su, kako proizilazi iz Skaj prepiske koja je danas izvedena u sudnici, planirali da ubiju Alajbegovića kada bude izlazio iz bolnice. Prema navodima tužilaštva, informacije o njegovom zdravstvenom stanju, planiranom izlasku, kao i gde će da boravi kada izađe, dobijali su od optuženog Miloša Raičevića, koji ga je obilazio u bolnici.

Prema optužnici, Raičević ih je obavestio da je Alibeg dobio sepsu u bolnici i da će duže ostati u medicinskoj ustanovi.

- Čovek je prava hijena, je.e logiku. Pitao sam ga gde je Mališa, ali je iskulirao, nisam hteo da budem napadan - obavštava ih, prema navodima tužilaštva, Raičević. Inače, nadimkom Maleni i Mališa, navodno oslovljavaju Aleksandra Halabrina.

- Mog sina su zvali Maleni - potvrdila je i Mara Halabrin.

Screenshot 2025-09-24 135259.png
Mara Halabrin Foto: screenshot YT/Slavijainfo

U porukama u kojima se dopisuju o Alajbegoviću i Halabrinu, pišu "družina Sini galeb, braća bez gača, dva brata rođena na zidu smrti". Raičević im, prema navodima tužilaštva, prosleđuje i glasovnu poruku koju mu je poslao Alajbegović iz bolnice u martu 2020, a u kojoj mu kaže: "Znaš onaj Maleni, što je blejao sa mnom, nema ga nigde dva dana, nema ga nigde, svi ga tražimo, i keva ga traži. Nemamo pojma gde je".

Među sobom, "vračarci" se raspituju ko je Maleni.

- Ovaj mali što mu utoku nosi, što treba da ubija - piše jedan od njih.

Inače, prema navodima iz dokumenata tužilaštva, navodno je Halabrin pre nego što je namamljen i ubijen, pripremao likvidaciju visokopozicioniranog "vračarca" Daria Đorđevića Dekstera, što je on i saznao.

1.jpg
Dario Đorđević Dekster Foto: Heute.at

- Izgleda da je otišao u jednom pravcu.

- Možda je riknuo stvarno, nismo mi te sreće.

- Nemojte da ga pitam za Malog, a vi ga zakopali negde - piše im navodno Raičević, na šta mu odgovaraju:

- Nema Malenog više, otišo je, nije reko "zbogom".

- Hoće da pogledaju kamere na Banjici, tu je bilo nešto. Iscimali se Iz fondacije Tijane Jurić. Jel znaju da je maleni plaćeni ubica?

- Nek provere letove za Kanadu, da nije otišao tamo.

Miloš Raičević, inače nije želeo da se izjašnjava o Skaj porukama, a sudija je najavila da će na neko od narednih suđenja biti pozvan i Nenad Alajbegović Alibeg, čiju su likvidaciju prema optužnici planirali "vračarci" .Prema tužilaštvu, razmatrali su i mogućnost da ga likvidiraju u bolnici, ali i ispred zgrade kada bude izlazio, ali to nisu učinili.

124.jpg
Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Nemanja Nikolić

- Dobro je da niste danas, bilo bi rokanje na sve strane - navodi se u jednoj od poruka na dan kada je Alajbeg izašao iz bolnice.

U sudnici je puštena i pesma koju su slali toga dana jedni drugima a u kojoj se čuju stihovi "Alija odnela te voda".

Kod Raičevića, koji je nastavio da ga obilazi i kod kuće, raspituju se da li pominje pokojnog Halabrina, iako je on po optužnici ubijen desetak dana pre toga.

- Jel pominje Mališu?

- Pitao sam ga jel se pojavio, on promenio temu. Je..e mu se za Mališu.

Bele patike i zelene pantalone

U sudnici su prikazane i poruke koje je navodno u februara 2020. slao pokojni Aleksandar Halabrin, a iz kojih, navodno, proizilazi da je planirao likvidacije Daria Đorđevića Dekstera i Slavoljuba Trajkovića Trajka.
- Ja idem u akciju, ništa me ne pitaj, moram. Čekam lovu, ja bez para ne radim ništa. Čekam u šteku. Ne brini. Samo se moli za mene - piše navodno pokojni 25. feburara 2020.nepoznatom sagovorniku kom je kasnije pisao i "ja više nemam šta da izgubim, ili pukovnik ili pokojnik".
Na slici koju je poslao sagovorniku, a na kojoj se vidi noga, odnosno bela patika, njegova majka je prepoznala obuću sina.
- U belim patikama i zelenim pantalonama je i ubijen - rekal je Mara Halabrin.

Ne propustiteHronika"ZNAŠ KAKAV JE ALIJA, VIŠE PRIČE NEGO DELA! REŽI I LAJE OKOLO" Ima slike Uroša Ninkovića u telefonu, sprema neko zlo! ALIBEG PLANIRAO OSVETU POSLE PUCNJAVE
Untitled-1-Recovered.jpg
Hronika"NAĐI UTOKU I SPID PRAVIM USLUŽNO, USAVRŠIO SAM TO" Isplivale šokantne poruke ubijenog Aleksandra Halabrina sa Skaja!
nikola.jpg
Hronika"OVAJ MONSTRUM KOVAČ JE POSLEDNJI VIDEO MOG SINA, ALEKSANDAR GA SMATRAO DRUGOM" Svedočila majka ubijenog Halabrina, otkrila da se družio i s braćom Hofman
515.jpg
HronikaSUĐENJE VRAČARSKOM KRIMINALNOM KLANU Pripremno ročište ni danas nije završeno, nastavlja se za 7 dana! Na optužnici 38 okrivljenih
nikola-vusovic-dzoni-foto-mup-srbije-printscreen.jpg