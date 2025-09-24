Slušaj vest

Mara Halabrin, majka pokojnog Aleksandra Halabrin, kog su prema navodima optužnice u martu 2020. godine ubili pripadnici takozvanog vračarskog klana, danas je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu na jednoj fotografiji koja je prikazana kao dokaz prepoznala pokojnog sina!

- Moj sin Aleksandar je na slici, ima kačket. Druga osoba je Nenad Alajbegović - rekla je Mara Halabrin, pošto je u sudnici prikazana selfi fotografija sa društvenih mreža, a koju su "vračarci" razmenjivali putem Skaj aplikacije. Za sliku, na kojoj je ruka sa tetovažom kosturske glave, ona je, takođe, kratko rekla: "Jeste, to je slika mog sina".

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Halabrin Foto: Privatna Arhiva

Aleksandar Halabrin nestao je 20. marta 2020. godine, a dva meseca kasnije je njegovo telo pronađeno zakopano u blizini Sopota. Prema presretnutim Skaj porukama, on je bio blizak prijatelj Nenada Alajbegovića Alibega i bio je u njegovom društvu kada je 25. januara 2020. Alajbegović na Novom Beogradu ranjen, i duži period bio je zbog teških povreda i sepse u bolnici.

"Vračarci" su, kako proizilazi iz Skaj prepiske koja je danas izvedena u sudnici, planirali da ubiju Alajbegovića kada bude izlazio iz bolnice. Prema navodima tužilaštva, informacije o njegovom zdravstvenom stanju, planiranom izlasku, kao i gde će da boravi kada izađe, dobijali su od optuženog Miloša Raičevića, koji ga je obilazio u bolnici.

Prema optužnici, Raičević ih je obavestio da je Alibeg dobio sepsu u bolnici i da će duže ostati u medicinskoj ustanovi.

- Čovek je prava hijena, je.e logiku. Pitao sam ga gde je Mališa, ali je iskulirao, nisam hteo da budem napadan - obavštava ih, prema navodima tužilaštva, Raičević. Inače, nadimkom Maleni i Mališa, navodno oslovljavaju Aleksandra Halabrina.

- Mog sina su zvali Maleni - potvrdila je i Mara Halabrin.

Mara Halabrin Foto: screenshot YT/Slavijainfo

U porukama u kojima se dopisuju o Alajbegoviću i Halabrinu, pišu "družina Sini galeb, braća bez gača, dva brata rođena na zidu smrti". Raičević im, prema navodima tužilaštva, prosleđuje i glasovnu poruku koju mu je poslao Alajbegović iz bolnice u martu 2020, a u kojoj mu kaže: "Znaš onaj Maleni, što je blejao sa mnom, nema ga nigde dva dana, nema ga nigde, svi ga tražimo, i keva ga traži. Nemamo pojma gde je".

Među sobom, "vračarci" se raspituju ko je Maleni.

- Ovaj mali što mu utoku nosi, što treba da ubija - piše jedan od njih.

Inače, prema navodima iz dokumenata tužilaštva, navodno je Halabrin pre nego što je namamljen i ubijen, pripremao likvidaciju visokopozicioniranog "vračarca" Daria Đorđevića Dekstera, što je on i saznao.

Dario Đorđević Dekster Foto: Heute.at

- Izgleda da je otišao u jednom pravcu.

- Možda je riknuo stvarno, nismo mi te sreće.

- Nemojte da ga pitam za Malog, a vi ga zakopali negde - piše im navodno Raičević, na šta mu odgovaraju:

- Nema Malenog više, otišo je, nije reko "zbogom".

- Hoće da pogledaju kamere na Banjici, tu je bilo nešto. Iscimali se Iz fondacije Tijane Jurić. Jel znaju da je maleni plaćeni ubica?

- Nek provere letove za Kanadu, da nije otišao tamo.

Miloš Raičević, inače nije želeo da se izjašnjava o Skaj porukama, a sudija je najavila da će na neko od narednih suđenja biti pozvan i Nenad Alajbegović Alibeg, čiju su likvidaciju prema optužnici planirali "vračarci" .Prema tužilaštvu, razmatrali su i mogućnost da ga likvidiraju u bolnici, ali i ispred zgrade kada bude izlazio, ali to nisu učinili.

Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Nemanja Nikolić

- Dobro je da niste danas, bilo bi rokanje na sve strane - navodi se u jednoj od poruka na dan kada je Alajbeg izašao iz bolnice.

U sudnici je puštena i pesma koju su slali toga dana jedni drugima a u kojoj se čuju stihovi "Alija odnela te voda".

Kod Raičevića, koji je nastavio da ga obilazi i kod kuće, raspituju se da li pominje pokojnog Halabrina, iako je on po optužnici ubijen desetak dana pre toga.

- Jel pominje Mališu?

- Pitao sam ga jel se pojavio, on promenio temu. Je..e mu se za Mališu.

Bele patike i zelene pantalone U sudnici su prikazane i poruke koje je navodno u februara 2020. slao pokojni Aleksandar Halabrin, a iz kojih, navodno, proizilazi da je planirao likvidacije Daria Đorđevića Dekstera i Slavoljuba Trajkovića Trajka.

- Ja idem u akciju, ništa me ne pitaj, moram. Čekam lovu, ja bez para ne radim ništa. Čekam u šteku. Ne brini. Samo se moli za mene - piše navodno pokojni 25. feburara 2020.nepoznatom sagovorniku kom je kasnije pisao i "ja više nemam šta da izgubim, ili pukovnik ili pokojnik".

Na slici koju je poslao sagovorniku, a na kojoj se vidi noga, odnosno bela patika, njegova majka je prepoznala obuću sina.

- U belim patikama i zelenim pantalonama je i ubijen - rekal je Mara Halabrin.