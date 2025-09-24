Slušaj vest

Žena (48) preminula je od teških povreda koje je, kako saznajemo, zadobila u dvorištu Prekršajnog suda u Nišu!

Prema rečima našeg izvora, na ženu je juče oko 15 sati u dvorištu suda, navodno, palo drvo.

Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar Kliničkog centra Niš.

viber_image_2025-09-24_14-15-46-966.jpg
Foto: Kurir

- Dovezena je u bolnicu sa povredama grudnog koša i abdomena. Bila je u veoma teškom stanju. Odmah je rađena reanimacija, ali je došlo do naglog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i ona je, uprkos svim naporima lekara, preminula - kaže naš izvor.

Policija je potvrdila da se nesreća dogodila u dvorištu Prekršajnog suda i da je žena preminula u UKC Niš.

- Obavljen je uviđaj i obavešteno nadležno tužilaštvo - kaže izvor.




