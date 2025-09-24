Policija je potvrdila da se nesreća dogodila i da je obavljen uviđaj
Jezivo
TRAGEDIJA U NIŠU! ŽENA POGINULA U DVORIŠTU SUDA: Drvo palo na nju, nije joj bilo spasa! (foto)
Slušaj vest
Žena (48) preminula je od teških povreda koje je, kako saznajemo, zadobila u dvorištu Prekršajnog suda u Nišu!
Prema rečima našeg izvora, na ženu je juče oko 15 sati u dvorištu suda, navodno, palo drvo.
Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar Kliničkog centra Niš.
Foto: Kurir
- Dovezena je u bolnicu sa povredama grudnog koša i abdomena. Bila je u veoma teškom stanju. Odmah je rađena reanimacija, ali je došlo do naglog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i ona je, uprkos svim naporima lekara, preminula - kaže naš izvor.
Policija je potvrdila da se nesreća dogodila u dvorištu Prekršajnog suda i da je žena preminula u UKC Niš.
- Obavljen je uviđaj i obavešteno nadležno tužilaštvo - kaže izvor.
Reaguj
Komentariši