Advokat Toma Fila iza sebe ima impresivnu karijeru i veliki broj slučaja u kojima je učestvovao, a koji su obeležili domaću kriminološku istoriju. U razgovoru u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji osvrnuo se na ključne trenutke svoje karijere, kada mu je bilo najteže, a kada je bio ponosan što se bavi advokaturom.

Najpre se osvrnuo na spuštanje starosne granice krivične odgovornosti za maloletnike sa 14 na 12 godina.

- Spuštanje starosne granice ne rešava ništa. Treba kažnjavati roditelje, to je suština, šta su oni propustili i uradili da to dete ide tim putem. Roditelji moraju da nauče decu strahopoštovanju prema profesoru, direktoru, učitelju - rekao je Fila.

Govoreći o svom profesionalnom pristupu, naglasio je:

- Ja kad uđem u sudnicu nisam Toma Fila, nego sam advokat. Zanima me samo šta tužilac ima. Sud je uvek sud, u sudije se ne dira.

Otkrio je i da je tokom karijere dva puta odbio da brani optužene:

- Jedno je poslednja smrtna kazna izvršena u Crnoj Gori, čovek je silovao devojčicu, polio je benzinom i ubio je. Drugi slučaj sam odbio – čovek je silovao majku, slomio joj rebra i ruku.

Fila se osvrnuo i na najteži trenutak u svom radu:

- Jednom sam izgubio kada mi je klijent bio osuđen na smrt. Tada sam imao 30 i nešto godina. To mi je bio najteži slučaj u karijeri.

Govorio je i o slučaju Šefke Hodžić, koji je obeležio domaću kriminološku istoriju:

- Branio sam njenog ljubavnika. Bila je najlepša žena i nije mogla da rodi. Svi su je terali iz tog razloga. Njena najbolja drugarica je bila trudna, a ona je stavljala jastuke i glumila trudnoću. Jednog dana drugarica joj je rekla da im atrudove i da će se poroditi, a ona ju je ubila u cilju uzimanja deteta. Dete je prijavila kao svoje. Završilo se tako što je dobila 20 godina kazne zatvora.

