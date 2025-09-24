Drski lopov ušao je u jednu stambenu zgradu na Voždovcu u Beogradu i presekao lanac kojim je bio vezan bicikl , a zatim pobegao sa dvotočkašem. Kamere su snimile ovu krađu, a vlasnik skupocenog bicikla javio se redakciji Kurira i zamolio da mu se jave svi oni koji prepoznaju razbojnika sa video snimka i da pomagaču sledi nagrada.

Kako se može videti na pomenutom snimku, lopov je obučen u belu majicu kratkih rukava i farmerke, dok na leđima ima plavi ranac. Takođe, može se videti da on u nekoliko navrata tokom snimka gleda direktno u kameru, ali ga to ne sprečava da se prvo provza liftom, da bi kasnije izašao iz lifta u prizemlje. Međutim, lopov tada silazi u podrum gde je bicikl bio vezan lancem, skida lanac uz pomoć alata koji mu je bio u rancu i ubrzanim hodom nosi bicikl i izlazi napolje.