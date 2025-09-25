Slušaj vest

Četri prijatelja - Stefan Džavović (21), Uroš Drčelić (22), Nikola Daničić (19) i Vladimir Milošević (27) nastaradala su pre tri godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Užica. Njihove porodice svakodnevno se bore sa bolom, a na godišnjicu stradanja njihovih najmilijih opet su se okupili kako bi im svi zajedno odali počast na mestu gde su imali udes.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u noći između 10. i 11. septembra 2022. kada su mladići nakon provoda krenuli da se provozaju džipom BMW kojim je upravljao Milošević, koji je, kako je kasnije istraga utvrdila, vozilo dovezao iz Slovenije neposredno pre nesreće, gde je radio kao profesionalni vozač.

Kako smo već napomenuli, njihovi najmiliji su obeležili ovaj dan kao i prethodnih godina. Sastali su se kod spomenika koji je podignut u čast ovih mladića pred kojima je bila svetla budućnost. Pešačili su članovi porodica i prijatelji uz magistralu tog tužnog dana, a kad su došli do mesta tragedije gde je ispisano i pitanje "Zašto?", vratila su im se sva osećanja od tog kobnog dana kada su saznali da su ostali bez njih. Nakon tužnog skupa u nebo su pušteni beli baloni i taj prizor je bio i više nego potresan. Sestra Uroša Drčelića na društvenoj mreži napisala je nekoliko bolnih rečenica koje prenosimo u celosti.

Spomen ploča na mestu stradanja Foto: Kurir/Z.G.

"Sa njima su otišli naši snovi"

- Evo nas danas opet na mestu koje je zauvek obeležilo naše živote. Na mestu gde smo zauvek izgubili naše najmilije. Na mestu na kome su isplakane reke suza i gde se bezbroj puta izgovorilo ono Zašto? Mnogi su zaboravili i nastavili dalje, ali mi nismo i ne možemo nikada, jer ovde je ostao deo duše svakog od nas. Jer nismo mi samo izgubili Nikolu, Stefana, Vladimira i Uroša. Izgubili smo i sinove, braću, uju, momke, drugare i ortake. Izgubili smo i one sigurne zagrljaje, iskrene osmehe, ljubav, sreću, podršku i sigurnost - navodi se u prvom delu tužne objave:

- Sa njima su otišli mnogi naši snovi. Nismo dočekali njihove svadbe, njihovu decu, i njihove planirane životne uspehe. Nismo jer život je imao druge planove za njih, ali očigledno i za nas. Lažu kad kažu da vreme leči sve. Lažu kad kažu da vremenom tuga nestaje. Ne, vremenom se tuga uvećavam a sreća je ta koja vremenom nestaje. Vreme nas samo nauči kako da živimo sa nepodnošljivom tugom u sebi. Vreme nas nauči kako da se smejemo i onda kada bi kukali iz sveg glasa. Vreme nas nauči da preživimo, jer toliko im bar dugujemo. I to nam je ona uteha svima, jer što duže mi ovim svetom budemo hodali i oni će duže kroz nas živeti, oni će se pominjati i o njima će se pričati. Oni žive i dalje kroz naša sećanja, naša dela, pesme i praznine koje su za njima ostale.

"Jer dolazi ono što smo trebali zajedno, a nismo. Možda ćemo jednog dana opet na nekom lepšem mestu sve nadoknaditi. A vas i ove godine molim da čuvate i volite vama drage ljude, usporite jer život je sam po sebi brz i nema reprizu, bar ne na ovom svetu" - piše na kraju tužne objave ispod koje su se samo nizali komentari.

Udarili u betonsku ogradu

Do teške nesreće koja se desila negde oko 5 časova ujutru, podsetimo, došlo je nekoliko kilometara od Užica, kada se BMW kojim je upravljao Vladimir Milošević, dolaskom u mesto Surduk kod baze AD “Putevi”, na delu puta gde su tri saobraćajne trake, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom.