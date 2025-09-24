Slušaj vest

"Svojoj ćerci želim da belog dana više ne vidi, kao što ni moja unuka više beli dan videti neće. Poslala mi je dete pod zemlju. Umesto da sad grlim moju unuku, ja joj idem na groblje svaki dan", priča D. Ž, baba pokojne devojčice iz Laćarka, koja je 11. septembra podlegla teškim povredama zadobijenim u padu sa kućnih stepenica, 29. avgusta.

Majka nesrećne devojčice M. S. (20) uhapšena je u ponedeljak nakon istrage zbog krivičnih dela nasilja u porodici i teškog dela protiv opšte sigurnosti, a zbog sumnje da je odgovorna za stradanje bebe, kao i da joj je ranije nanosila teške povrede.

D. Ž. otkrila je za beogradske medije šta je sve prethodilo stradanju devojčice, za koju kaže da je zlostavljana čitav njen prekratki život.

Dobila sepsu, nakon teških batina

- Rodila se u maju prošle godine. Imala je samo godinu i tri meseca kada mi je oduzeta. Za sve to vreme ona je prolazila pakao - teška povreda glave, polomljena trtična kost, polomljeno koleno, iščašeno koleno, ugrizi, batine, šamari što je polomila flašicu, treskanje o dušek... Kao da to sve nije bilo previše, 3. avgusta završila je u bolnici zbog sepse, za koju ne znam kako ju je dobila, već samo ono što moja ćerka M. tvrdi da se desilo, odnosno da je beba progutala oštar predmet i da joj je to raseklo grlo - opisuje neutešna baba D. Ž.

Osumnjičena Mira S. Foto: Društvene Mreže

Ona kaže da je beba najstrašniju infekciju jedva preživela i da je izašla iz bolnice sredinom avgusta.

Za dlaku izbegla smrt

- Dok smo se tog dana kada je izašla iz bolnice vozile kući taksijem, rekla sam joj: „Ovo ti je životna lekcija, dete ti se za dlaku izvuklo, od njih milion jedno dete ovu sepsu preživi. Pazi svoje dete...“. Obećavala mi je da je neće puštati iz ruku, da neće raditi, da je kuća neće zanimati, ma kakav posao... I ja dolazim u kuću kod njenog nevenčanog supruga, da bi njena svekrva meni odmah rekla da ja sutradan čuvam dete jer svi oni idu da rade, a M. da ide da bere jabuke. Ona im nije rekla da je tri nedelje bila u bolnici i da ne može da radi - priseća se sagovornica.

D. Ž. objašnjava da je M. dobila ćerku sa prethodnim partnerom, kojeg je napustila ubrzo nakon porođaja, kao i da je dete od tada živelo kod nje i u porodičnoj kući očuha, odnosno novog M. dečka.

Ulica u kojoj se dogodilo ubistvo Foto: Kurir/D.Š.

- On je bio dobar prema njoj, nadala sam se da će se venčati. Beba je stradala u njegovoj kući zapravo. Tog 29. avgusta M. me je pozvala u 15 do 5 ujutro i pitala da čuvam unuku. Objasnila sam joj da idem na posao u berbu grožđa i poslala sam svog najstarijeg sina (13) da ode po unuku i dovede je kod nas. Jer ja znam da bi je ovde čuvala sva moja deca, kojih ima šestoro i nikada im se ništa nije desilo. Kada je stigao tamo, rođak bebinog očuha, koji ima 12 godina, rekao mu je da će on čuvati malecku. Međutim, čula sam da je oko devet sati pala sa stepenica, a meni su to javili iz Centra za socijalni rad - navodi bebina baka i dodaje:

- Ja sam otišla sa posla u bolnicu i tamo počela da se svađam sa ćerkom, rekla sam joj: „Eto, ubila si je“, a ona počela da mi se pravda kao da je i njoj nešto loše. Ja joj kažem: „M. nemoj da me lažeš, reci mi šta je s detetom“. I ona meni govori: „Mama, nemoj da se sekiraš, sve je u redu, samo su joj dali injekciju da je uspavaju, da joj snime glavu, jer ima malu povredu glave“ - opisuje D. Ž.

Nažalot, devojčica je 11. septembra preminula u Dečjoj bolnici u Novom Sadu od teških povreda, a njena majka je uhapšena u ponedeljak 22. septembra. Istragu o ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

