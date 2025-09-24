Slušaj vest

Sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana za M. S. (20) iz Laćarka, koja se tereti za krivična dela nasilje u porodici i teško delo protiv opšte sigurnosti, u vezi sa delom izazivanje opšte opasnosti.

Više javno tužilaštvuo u Sremskoj Mitrovici, M. S. je prethodno saslušalo, nakon čega je tužilac predložio pritvor. Sudija je doneo odluku jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičena na slobodi mogla da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti, izazvanog načinom izvršenja i posledicama krivičnog dela.

Podsetimo, devojčica stara godinu i tri meseca povredila je glavu 29. avgusta prilikom pada niz stepenice u porodičnoj kući u Laćarku. Najpre je zbrinuta u bolnici u Sremskoj Mitrovici, a potom prebačena u Novi Sad, gde je 11. septembra preminula.

Obdukcioni nalaz je, prema nezvaničnim informacijama, pokazao da dete ima i ranije povrede. Nakon toga je M. S. uhapšena i određeno joj je zadržavanje do 48 sati, a sada i pritvor od 30 dana.