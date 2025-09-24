Slušaj vest

Beživotna tela pronađena su u automobilu.

Navodno je reč o nastavku obračuna kriminalnih klanova, a žrtve su pripadnici škaljarskog klana. Jedna od žrtava je Stefan B. koji je nedavno bio meta napada kada je ranjena njegova devojka, a drugi Andrija I.

Iz policije su potvrdili da se dvostruko ubistvo desilo u mestu Ugnji.

"Lišeni su života A. I. i S. B., upotrebom vatrenog oružja. Njihova beživotna tela danas oko 15:45 časova su zatečena u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje - Budva", naveli su.

Dodaju da policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela.

"Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije - Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbednosti „Centar“. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mesta. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mere i radnje", naveli su.

Uprava policije će, dodaju, o rezultatima blagovremeno obaveštavati javnost.

Podsećamo, do pucnjave je i nedavno došlo na magistralnom putu Budva - Cetinje, konkretno u mestu Brajići.

Tada je ranjena Cetinjanka T.S. (24).