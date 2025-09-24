Slušaj vest

Poslednji snimci Pink Pantera iz Niša, Milana Ljepoje, kog su prema navodima optužnice 9. decembra 2020. pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića namamili u kuću u Ritopeku i istog dana ga ubili, prikazani su danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

- Snimci pribavljeni sa sigurnosnih kamera, koji su pribavljeni pošto je porodica prijavila nestanak Milana Ljepoje praktično prate hronologiju njegovog kretanja. Vidi se na snimku osoba iz šire porodice koja ga je dovezla do određenog mesta na Čukaričkoj padini, pa njegovo dalje kretanje, sve do snimka sa autobuske stanice "Lasta" gde se sastaje sa okrivljenim Dejanom Tešićem i zajedno odlaze - rekao je tužilac Saša Ivanić. On je naveo da su snimci sa kamera, na kojima je zabeležen i odlazak Ljepoje taksijem do "Laste", pribavljeni na zakonit način i da potvrđuju svedočenje svedoka saradnika.

Branilac Belivuka i Mljkovića, advokat Dejan Lazarević osporio je snimke sa sigurnostnih kamera, navodeći da se na snimcima ne vidi ni lik ni visina muškaraca za koje tužilac tvrdi da su Ljepoja i Tešić.

- Ja na ovim snimcima ne vidim ni Ljepoju ni Tešića, a poznajem obojicu. Tražim antropološko veštačenje za obojicu, jer jedino sudski veštak može da kaže da li su to oni - rekao je optuženi Miljković tokom gledanja snimaka.

Prema navodima optužnice, pripadnici klana namamili su Ljepoju tako što su mu ponudili na prodaju blindirani automobil.

Kobnog jutra, kako se navodi, na stanici "Lasta" sačekao ga je okrivljeni Dejan Tešić i odvezao u kuću u Ritopeku, iz koje nikada nije izašao.

Svedoci saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin ranije su pred sudom otkrili sve detalje namamljivanja i ubistva Ljepoje. Naveli su da je njegovu likvidaciju naručio i platio odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, jer je bio uveren da je Ljepoja finasirao i organizovao njegovu likvidaciju u Kijevu.

Zvicer je, podsetimo, u maju 2020. bio teško ranjen, ali je preživeo napad.

U kuću u Ritopeku, kako su tvrdili, preko lažnog Skaj naloga sa nadimkom Leon, namamio ga je Marko Miljković. Ljepoja je, navodno, bio i poslednja žrtva ovog klana pre nego što su uhapšeni u februaru 2021. Prema tvrdnjama svedoka saradnika Srđana Lalića i Bojana Hrvatina, koji su priznali da su učestvovali u tom zločinu, ubili su ga tako što su ga prvo gušili kesom, a potom mu stezali vrat žicom.

- Ja, Belivuk, Srđan Lalić i Nebojša Janković stezanjem kese navučene preko glave i žice oko vrata smo ga udavili. Na kraju mu je Belivuk nožem presekao vrat - naveo je Hrvatin, koji je pred sudom rekao i da mu je to bilo najjezivije ubistvo u kom je učestvovao.

U kući u Ritopeku, prema navodima optužnice, ubijeno je sedam ljudi.

Tužilac Saša Ivanić rekao je danas u sudnici i da su snimci i slike koje su danas prikaze u skladu i sa dokazima pribavljenim preko Skaj aplikacije.

Prema optužnici, kobnog jutra, Miljković je u 6.28 nepoznatoj osobi poslao poruku: "Metak je zlatan šta ćemo da mu radimo što je slao ljude na tebe".

Dva sata kasnije, prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković istoj posobi šalje poruku: "Uhaspili ga, brate",a potom u 13.40 sati ga obaveštava:

- Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko.

U 15.12 sati, sledi poruka: "Samleven i spakovan, još malo da se smrkne pa da prospemo kroz šumu do vode da se probijemo. Znaš kolika konjina brate, 100 kilograma i Sopravove (Belivukove prim, aut.) visine, jak kao konj".

Iste večeri, kako tvrdi tužilaštvo, Miljković je optuženom Vladu Draganiću, vlasniku kuće u Ritopeku poslao poruku: "Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli s vrata, top sve smo odradili kao i uvek. Svaka čast, brate moj".

Dan posle ubistva Ljepoje, 10. decembra 2020, prema navodima optužnice, Marko Miljković sa svog Skaj naloga u grupu u kojoj su Belivuk i nepoznata osoba šalje sliku lične karte Milana Ljepoje, a posle 14 dana kasnije, šalje šest fotografija pokojnog Ljepoje i sledeću poruku:

- Da ti pošaljem slike klanica da imamo kdo tebe da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam.

Potom dodaje:

- To je to što nam je trebalo, brate, da ne ostanemo bez njih. Sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. Sve su krvnici bili, ne neki civili.