U gašenju požara koji je potpuno likvidiran oko 17 sati učestvovali su pripadnici VSO Vrnjačka Banja sa tri vozila
Tragedija
ŽENA NASTRADALA U POŽARU NADOMAK VRNJAČKE BANJE Buktinja izbila u blizini šume, otkriveno kako je poginula
Slušaj vest
Žena M. T. (73), prema prvim nezvaničnim informacijama, poginula je danas u požaru u blizini šume na teritoriji Vrnjačke Banje.
Naime, do buktinje je došlo oko 13 časova, a vatra je zahvatila oko jedan hektar suve trave i strnjišta kao i četiri ara zasada malina.
Kako se pretpostavlja, nesrećna žena nastradala je dok je palila strnjiku u malinjaku kada se, očigledno nepažnjom, vatra proširila i zahvatila njenu odeću.
U gašenju požara koji je potpuno likvidiran oko 17 sati učestvovali su pripadnici VSO Vrnjačka Banja sa tri vozila, a više detalja pod kojima je izbio požar kao i okolnosti pod kojima je nastradala žena biće poznato nakon što nadležne službe sprovedu istragu.
Kurir.rs/Novosti
Reaguj
Komentariši