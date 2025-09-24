Slušaj vest

Žena M. T. (73), prema prvim nezvaničnim informacijama, poginula je danas u požaru u blizini šume na teritoriji Vrnjačke Banje. 

Naime, do buktinje je došlo oko 13 časova, a vatra je zahvatila oko jedan hektar suve trave i strnjišta kao i četiri ara zasada malina. 

Kako se pretpostavlja, nesrećna žena nastradala je dok je palila strnjiku u malinjaku kada se, očigledno nepažnjom, vatra proširila i zahvatila njenu odeću.

U gašenju požara koji je potpuno likvidiran oko 17 sati učestvovali su pripadnici VSO Vrnjačka Banja sa tri vozila, a više detalja pod kojima je izbio požar kao i okolnosti pod kojima je nastradala žena biće poznato nakon što nadležne službe sprovedu istragu.

Kurir.rs/Novosti

