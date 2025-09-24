Slušaj vest

Vozač automobila marke "reno" M.M. (57) preminuo je u bolnici, nakon sudara sa teretnim vozilom koji se dogodio na Smederevskom putu.

Nesreća se dogodila u utorak oko 13 sati na Smedervskom putu u mestu Vranovo.

Vozaču M.M. su nakon nesreće, navodno konstatovane lakše telesne povrede, međutim on je nakon nekoliko sati preminuo u bolnici.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je M.M upravljajući svojim automobilom, kada je izlazio iz krivine, prešao u suprotnu stranu kolovoza i sudario se sa teretnim vozilom. Od siline udarca, automobil je sleteo sa puta. Na prvom pregledu lekara obojici vozača su konstatovane lakše telesne povreda, međutim, M.M je naknadno pozlilo. On je nakon nekoliko sati kasnije preminuo u Urgentnom centru - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.