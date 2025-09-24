Slušaj vest

Vozač automobila marke "reno" M.M. (57) preminuo je u bolnici, nakon sudara sa teretnim vozilom koji se dogodio na Smederevskom putu.

Nesreća se dogodila u utorak oko 13 sati na Smedervskom putu u mestu Vranovo.

Vozaču M.M. su nakon nesreće, navodno konstatovane lakše telesne povrede, međutim on je nakon nekoliko sati preminuo u bolnici.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je M.M upravljajući svojim automobilom, kada je izlazio iz krivine, prešao u suprotnu stranu kolovoza i sudario se sa teretnim vozilom. Od siline udarca, automobil je sleteo sa puta. Na prvom pregledu lekara obojici vozača su konstatovane lakše telesne povreda, međutim, M.M je naknadno pozlilo. On je nakon nekoliko sati kasnije preminuo u Urgentnom centru - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.

Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj, kojim će biti utvrđeno kako se tačno nesreća dogodila, kao i koji je uzrok smrti vozač M.M.

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA U ZEMUNU Oboren motociklista, saobraćaj otežan (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.00.13_76c180d2.jpg
HronikaHOROR NA TISI, AUTO SLETEO U REKU: Vatrogasci ne mogu da izvuku telo, angažovan tim za spasavanje, Žandarmerija
0601-foto-mup-1.jpg
HronikaKARAMBOL KOD VALJEVA, PRVI SNIMCI: Četvoro u teškom stanju, sudarili se auto i kola Hitne pod rotacijom, svi iz saniteta povređeni (VIDEO)
1321321.jpg
HronikaPETORO MLADIH I DALJE U BOLNICI Najnovije informacije o povređenima u saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Direktno udarili u kamion
1758488897Kragujevac-udes-šest-povredjenih-fotorina1.jpg