Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je motor, koji je predveče pronađen zapaljen na teritoriji Budve, korišćen u dvostrukom ubistvu nadomak Cetinja.

Navodni pripadnici škaljarskog kriminalnog klana - Stefan Milo Belada i Andrija Ivanović, likvidirani su u selu Ugnji.

Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da su Belada i Ivanović pronađeni oko 15,45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva.

Prema nezvaničnim informacijama, policija proverava da li je motor poslužio izvršiocima za beg. Iz UP su kazali da intenzivno rade na rasvetljavanju krivičnog dela.

"Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbednosti 'Centar'. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mesta", saopšteno je.

Dežurna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu, Ana Marinović, kazala je da je oko 16.15 obaveštena od policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Cetinje da su u mestu Zabrđe, opština Cetinje, u vozilu pronađena dva lica bez znakova života, za koje se pretpostavlja da su lišena života upotrebom vatrenog oružja.

"Odmah po dobijanju obaveštenja izašla sam na lice mesta radi vršenja uviđaja sa službenicima Uprave policije i sa veštacima odgovarajuće struke. Izuzeti su svi tragovi sa lica mesta koji će biti predmet odgovarajućih veštačenja. Tela su upućena radi obdukcije u Klinički centar Crne Gore na patologiju. Preduzimaju se sve mere i radnje radi idenitfikacije izvršilaca ovog krivičnog dela u saradnji policije i tužilaštva. To je sve što mogu reći u ovom trenutku kako ne bismo narušili dalju istragu", kazala je tužiteljka Ana Marinović.

Belada je bio meta napada početkom septembra kada su na magistralnom putu Cetinje-Budva u mestu Brajići napadači sa motocikla ispalili prema njemu više hitaca.

Belada je tada upravljao motociklom na kojem je sa njim bila i T.S. (24), koja je u tom napadu teško ranjena.