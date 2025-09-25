Slušaj vest

Putničko vozilo koje je juče sa obale sletelo u Tisu, a potom potonulo, izvučeno je iz reke.

Podsetimo, automobil u kojem se nalazio vozač je juče, oko 11.55 časova, iz za sada nepoznatih razloga, sa obale reke sleteo u Tisu.

Nesreća se dogodila na izletištu Tisa, u blizini Aradca.

Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice i ronioci Žandarmerije bili su angažovani na izvlačenju tela vozača koji se u trenutku tragedije nalazio u automobilu.

Oni su prvo iz Tise izvadili telo muške osobe, a nekoliko sati kasnije uspeli su da iz reke izvuku i automobil.

Telo nesrećenog vozača je poslato na obdukciju.

Još uvek se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

(Kurir.rs/Dnevnik)

