Dečak star 15 godina teško je povređen sinoć oko 20.30 časova u Malošištu kod Doljevca, kada ga je oborio automobil. Dečak je sanitetskim vozilom prebačen u UKC Niš gde je zadržan na lečenju.

- Pacijent star 15 godina koji je dovezen sinoć ekipom Hitne pomoći Doljevac, kao pešak povređen u saobraćaju, sagledan je u Urgentnom centru. Pacijent je stabilnih vitalnih parametara a dalje lečenje nastavljeno na je Dečjoj hirurgiji, ortopediji i traumatologiji. Prema rečima lekara Klinike za dečiju hirurgiju, pacijent ima povrede u vidu ogrebotina po celom telu, ugruvan je i ima otok jednog kolena. Pacijent je stabilan i svestan i ostaje na Klinici za deciju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju zbog dalje dijagnostike i lečenja - rečeno je u UKC Niš.