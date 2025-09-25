Slušaj vest

Dečak star 15 godina teško je povređen sinoć oko 20.30 časova u Malošištu kod Doljevca, kada ga je oborio automobil. Dečak je sanitetskim vozilom prebačen u UKC Niš gde je zadržan na lečenju.

Dečak je prebačen u UKC Niš na lečenje i dalje zbrinjavanje.

- Pacijent star 15 godina koji je dovezen sinoć ekipom Hitne pomoći Doljevac, kao pešak povređen u saobraćaju, sagledan je u Urgentnom centru. Pacijent je stabilnih vitalnih parametara a dalje lečenje nastavljeno na je Dečjoj hirurgiji, ortopediji i traumatologiji. Prema rečima lekara Klinike za dečiju hirurgiju, pacijent ima povrede u vidu ogrebotina po celom telu, ugruvan je i ima otok jednog kolena. Pacijent je stabilan i svestan i ostaje na Klinici za deciju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju zbog dalje dijagnostike i lečenja - rečeno je u UKC Niš.

U niškoj policiji kažu da je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pešak u Malošištu došlo zbog neprilagođene brzine kojom se kretao automobil. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti udesa.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaDEČAKA (12) UDARIO AUTOMOBIL! Jeziva saobraćajna nesreća u Jajincima: Sa teškim povredama prevezen hitno u Urgentni centar
IMG_20250810_201420.jpg
HronikaSAV KRVAV DOZIVAO DRUGA Očevidac nesreće u Lisoviću: To je puklo kao raketa da je pala, bilo je jezivo... Dečak (15) kritično, uzeo očev auto pa u banderu
hitna-pomoc-saobracajna-nesreca-foto-stefan-jokic.jpg
HronikaDEČAK (12) POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Drama u Kumodraškoj ulici, mališan hitno prebačen u Urgentni centar
hitna-pomoc-noc-3.jpg
HronikaDEČAK (2) IZAŠAO IZ KUĆE, UDARIO GA AUTOBUS Detalji stravične nesreće u Surčinu: Poznato stanje mališana, oglasio se njegov otac: Van sebe sam već dva dana!
IMG_20250509_221126.jpg
HronikaU SAOBRAĆAJNON NESREĆI U MLADENOVCU POVREĐEN DEČAK: Prebačen je u UC, ima teške povrede, nalazi se u životnoj opasnosti!
urgentni-centar-beograd-uc-beograd-hitna-pomoc--foto-ana-paunkovic-19.jpg