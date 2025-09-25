Slušaj vest

Veći broj navodnih pripadnika kavačkog klana i njima bliskih osoba saslušan je u sklopu istrage koju je juče pokrenula crnogorska policija posle ubistva "škaljaraca" Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Kako prenosi portal Dan, osobe bliske kavačkom klanu saslušavaju se u svojstvu građana. Prema njihovim informacijama, za sada nema uhapšenih zbog zločina koji se dogodio juče popodne.

- Inspektori su obavili uviđaj na mestu zločina, ali su pretražili i okolna naselja - prenosi ovaj portal.

Kako navode mediji, u istrazi ubistva angažovan je veliki broj policijskih službenika, a u blizini Budve je pronađen zapaljeni motor za koji se proverava da li je korišćen u zločinu.

Tela Stefana Belade i Andrije Ivanovića, podsetimo, pronađena su u automobili u selu Ugnji, kod Cetinja, na oko 250 metara od puta ka Budvi.

- Inspektori ne isključuju mogućnost da su Belada i Ivanović bili u kontaktu sa nekim od pripadnika suprotstavljenog "kavačkog klana" i da su namamljeni da dođu u selo Ugnji. Kada su došli na dogovoreno mesto, kako se sumnja, presretnuti su i ubijeni. Razlog navodnog dogovorenog sastanka još uvek nije sa sigurnošću utvrđen - navode oni.



Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da se dogodilo dvostruko ubistvo, ali više detalja nije izneto.

– Na području prijestonice Cetinje, u mjestu Ugnji, lišeni su života A.I. i S.B., upotrebom vatrenog oružja. Njihova tijela oko 15.45 časova su zatečena u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje–Budva. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog dela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbednosti "Centar". Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mesta. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mere i radnje - navodi se u saopštenju policije.

Ubijeni Stefan Belada, koji se ranije zvao Milo, bio je meta napada i 7. septembra na putu Cetinje - Budva. Tada je ispaljeno više hitaca u pravcu motora na kom je bio sa T. S., ali on nije pogođen već su teške povrede nanete njegovoj saputnici. Dva dana kasnije policija je uhapsila Budvanina Ivana Cvijovića (40) zbog sumnje da je pomagao u pokušaju ubistva.

- Jasno je da su posle neuspele likvidacije na motoru, napadači nastavili da ga prate - dodaju oni.

Ubistvo Belade i Ivanovića, kako sumnjaju istražitelji, nastavak je obračuna kavačkog i škaljarskog klana koji je počeo 2014. i do danas je u njemu ubijeno više od 70 ljudi.

