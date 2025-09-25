"POLICIJA ZNA KO SU TI LJUDI, SPREMA SE NOVO UBISTVO" Marković o dvostrukoj likvidaciji na Cetinju za Kurir
Dvostruko ubistvo na Cetinju i nova eskalacija kriminalnih klanova potresli su region. Beživotna tela pronađena su u automobilu, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja.
Sagovornik Kurir televizije na ovu temu bio je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.
Pripadnici klanova?
- Policija zna ko su ti ljudi, a to su mafijaši koji rade najcrnje stvari. I dalje se vrši uviđaj, mislim da je suvozač bio prijatelj i da se nije bavio time. Mislim da je teška situacija, a Evropol je učinio da droga više nema gde da ide, pa je ostalo da se likvidira ovo što je regrutovano. Ja mislim da se ubica neće uhvatiti, njih ne zanima što je tu Evropol, i dalje praktikuju svoje principe - započeo je Marković, pa nastavio:
- Ko je sledeći? To se u Crnoj Gori zna, oni su se isticali tako što su imali dame visokog nivoa, dobra auta voze, samo je pitanje kada će se nešto desiti, ja smatram da će u 15-20 dana biti ponovna neka ovakva vest, isti scenario, jednostavno nemaju gde. Možda se sakriju u Beogradu, ovo je možda sigurna luka. Onog momenta kada dođe Evropol, neće ni ovde biti sigurni.
Kurir.rs
