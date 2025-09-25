Slušaj vest

Dalibor Petrović (23), koji je optužen da je sa još dvojicom cimera tokom boravka u KPZ "Padinska Skela" učestvovao u jezivom mučenju i ubistvu osuđenika Stanimira Brajkovića (75), danas je od Višeg suda u Beogradu zatražio dozvolu da se u pritvoru venča sa svojom izabranicom!

Ovaj zahtev, optuženi za ubistvo izneo je danas pre nego što je suđenje odloženo, jer se nisu pojavili svedoci. Sudija mu je odgovorio da pošalje zahtev, i da će potom dobiti odgovor.

Osim Petrovića, optužnicom su obuhvaćeni i Saša Stanković (21) i Srećko Stefanović (21).

Okrivljeni Dalibor Petrović Foto: Privatna Arhiva

Inače, Dalibor Petrović koji je danas zatražio dozvolu da se oženi u pritvoru, nedavno je odlučio da promeni odbranu koju je ranije iznosio pred tužilaštvom i sudom.

- Prisiljen sam bio da ispričam drugačije, ali ima Boga i Bog zna ko sam ja - pisalo je u dopisu koji je okrivljeni Dalibor uputio sudu.

Pred sudom je potom ispričao da je "Srećko lagao da je on silovao i ubio dedu".

- U policiji su me maltretirali i rekli mi da sve svalim na Srećka - rekao je pošto je odlučio da promeni odbranu, a na pitanje sudije da li su tukli i maltretirali pokojnog odgovorio da ga je "on udadrio samo jednom kada mu je starac opsovao porodicu, a da mu je Srećko samo udarao ćuške".

- Srećko nije Stanimira tukao kolenima, pesnicama i nije ga seksualno zlostavljao. Nikola L. je oborio dedu na pod, a Srećko i Saša su ga branili. Što se tiče silovanja metlom, metla i ne postoji, ona je izmišljena - ispričao je Dalibor kada je ponovo pred sudom promenio svoj iskaz, s obzirom na to da je ranije u svojoj odbrani rekao da je Srećko zlostavljao Stanimira drškom od metle, dok je za isto to Srećko tada okrivio Dalibora.

Inače, Nikola L. na kog je tokom suđenja pokušao da svali krivicu, bio je jedan od njihovih cimera tokom zverskog iživljavanja nad Stanimirom, koji je tokom postupka salušan kao svedok.

Penzioner Stanimir Brajković, koji je izdržavao kaznu zatvora u Padinskoj Skeli zbog neplaćene novčane kazne, podsetimo, brutalno je mučen do smrti u februaru prošle godine.

Stanimir Brajković Foto: Privatna Arhiva

Okrivljeni su, navodno, krivicu prvo svaljivali jedan na drugog, kako bi izbegli doživotnu kaznu zatvora koja im preti. Petrović je navodno u tužilaštvu ispričao da Srećko Stefanović metlom seksualno zlostavljao Stanimira Brajkovića, i da on zbog povreda više nije mogao da ustane iz kreveta, rekao je da je zbog toga "vršio nuždu u krevetu, i da ga je Srećko još više maltretirao". Dodao je da je Stefanović Stanimira "digao iz kreveta i terao ga da radi čučnjeve", što on nije mogao, te ga je Stefanović držao za majicu i "na silu podizao i spuštao".

- Stanimir Brajković je zapomagao i govorio da ne može da radi čučnjeve, a onda ga je Srećko podigao i prislonio na zid i sa obe šake, koje je prekrstio, dlanovima snažno pristisnuo oštećenog uza zid, kada je nešto puklo, što ja nisam čuo, ali je Srećko rekao da mu je pod rukama nešto puklo i da je to čuo. Stanimiru su bila krvava usta i Srećko ga je stavio u krevet. Od tada više nije mogao da govori, počeo je da muca. Ja sam ga podigao iz kreveta, stavio ga da sedne za sto i dao mu papir da napiše to što hoće i on je napisao: "Pomoć". Kada su komandiri došli da nas obiđu, dao sam im taj papir i premestili su Staimira Brajkovića u sobu broj 12 - rekao je ranije Dalibor Petrović.

Prema medicinskoj dokumentaciji, Stanimir je zadobio teške povrede, višestruke modrice, prelom rebra i grudne kosti, rane na glavi i telu. Hitna pomoć je zvala 4. februara uvečer, a smrt je konstatovana oko 22 časa.

BONUS VIDEO: