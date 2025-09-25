Slušaj vest

Pred sudom u Novom Sadu nastavljeno je suđenje u slučaju otmice mladića iz Sremske Kamenice, koja se dogodila u februaru 2023. godine.

Na optuženičkoj klupi našao se B. G. (22) iz Novog Sada, jedan od četvorice okrivljenih. On je delimično priznao učešće, navodeći da je te noći bio pijan, popio litru rakije i da je tokom događaja uglavnom ležao u kolima. Takođe je rekao da nije ništa video jer nije imao naočare i da za zahtev za otkup nije znao dok mu to policija nije saopštila.

Hapšenje otmičara Foto: printscreen/instagram/192_rs

Podsetimo, mladić N. T. otet je u noći između 4. i 5. februara 2023. godine, u blizini svoje kuće u Sremskoj Kamenici. Otmičari su ga nasilno ubacili u automobil i ubrzo zatim tražili otkup od njegovog oca. Policija je odmah reagovala, a već dan kasnije usledio je šok – mladić je pronađen živ, zatvoren u gepeku automobila kod gradske deponije u Novom Sadu. Otmičari su uhapšeni na licu mesta.

Od četvorice učesnika, S. B. Đ. i R. M. priznali su krivicu i osuđeni su na po tri godine i sedam meseci zatvora. Maloletni S. M. procesuiran je odvojeno pred sudijom za maloletnike, dok je B. G. odbio je sporazum i sada se sam brani pred sudom.

Žrtvi je dodeljen status posebno osetljivog svedoka.

Majka otetog dečaka za Kurir opisala kako je izgledala ta noć iz pakla kada su ih otmičari zvali. Detaljnije o tome pročitajte klikom ovde.

BONUS VIDEO: