Pre nekoliko dana u Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigao je izveštaj sudskih veštaka iz Beograda, čiji je zadatak bio da analiziraju i uporede činjenice koje su dobijene na terenu prilikom rekonstrukcije nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić. Kako Kurir saznaje, analiza je potvrdila sumnje istražitelja, o vremenu, mestu i načinu na koji je Danka Ilić kobnog dana nestala.

Milica Mitrović Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milica Mitrović, advokat, Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs, kao i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Mitrović: Treba izvesti dokaze o tome da li je dete živo, ili nije

Matrović kaže da ne misli da je tužilaštvo odmaklo u odnosu na pređašnji period, rekonstrukcija je urađena, proverili su iskaze i verzije iskaza svedoka, ali Mitrović smatrad a je prvo pitanje o kome se treba izvesti dokazi da li je dete živo, ili nije:

- Ako govorimo o potencijalnog opravdanoj sumnji za teško ubistvo prvo moramo utvrditi imamo li dokaze da dete nije živo. Okolnosti pod kojima je izvršeno potencijalno krivično delo, meni nije poznato da su izvedeni dokazi koji ukazuju da je dete preminulo . kaže Mitrović.

Mladen radulović Foto: Kurir Televizija

Radulović: Oni će utvrditi da li je Danka bila udarena automobilom

Radulović navodi da ukoliko tužilaštvo nije sposobno da optužnicu dovede do pravosnažnosti, teško da bilo ko, posebno ljudi van državnog sistema, znaju nešto više o slučaju:

- Mnogi o ovom slučaju govore kao o ubistvu Danke Ilić. ja moram da podsetim da ne postoje dokazi koji potkrepljuju tu tvrdnju sem navodnog svedočenja jednog od optuženih. Ispričao je da je devojčica udarena kolima, onda zadavljena. Ipak, sada se obavlja jedno ključno veštačenje za koje verujem da će doneti ključni prodor u istrazi - kaže Radulović.

Radulović: Ovo je ključna analiza koja će utvrditi da li je mala Danka bila udarena automobilom Izvor: Kurir televizija

On podseća da je tokom rekonstrukcije događaja koja je sprovedena pod istim uslovima kao kod nestanka Danke Ilić oni ispitali majku i potencijalne svedoke, kao i osumnjičene za njeno ubistvo.

- Ključna je analiza koju treba da uradi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Oni treba da definitivno stave tačku na teoriju da li je Danka udarena kolima - kaže Radulović.

Radulović kaže da ukoliko ne dođe do dokaza da je Danka udarena automobilom, osumnjičeni će morati da budu pušteni na slobodu.

- Velika misterija za čitavu državu. Dete nestaje za par minuta bez traga, niko ne zna gde je, cela Srbija podignuta da je traži, svi su se uključili. Ljudi na terenu i MUP sa svom tehnikom nisu uspeli da je pronađu - kaže Radulović.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Nedić: Uviđaja nikada nije ni bilo

Nedić kaže da je otežavajuća okolnost, koju su saopštili iz Višeg suda u Zaječaru, to što nije urađen uviđaj.

- Uviđaja nije bilo jer se vodila kao nestala. mi smo od 26. marta do početka aprila kada su uhapšeni osumnjičeni i kada su priznali zločin, tada se izašlo na teren. To nije bio pravi uviđaj jer je već prošlo nekoliko dana - kaže Nedić.

On dodaje da su ljudi koji su učestvovali u nestanku ili ubistvu deteta za to vreme mogli da manipulišu dokazima.

- Nema tela, nema dokaza da je taj automobil udario dete. Imao sam detaljan uvid u istragu, ono što smo zaključili a veštaci su potvrdili, je da je dete bilo u kritičnom periodu tu, da ga je majka slikala i da je ono nestalo. Dokazano je i da su se dvojica osumnjičenih našli u tom trenutku, na tom mestu, što su i priznali - kaže Nedić.

