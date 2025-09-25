Slušaj vest

Nenad Mitrović (44) iz okoline Petrovca na Mlavi, koji je 16. septembra u Beču ubio suprugu Zlaticu (44) i ćerku Katarinu (25), pa potom najverovatnije izvršio samoubistvo, biće sahranjen u svom rodnom selu Orljevu, kažu poznanici za Kurir. Kako dodaju, ubijene žene počivaće, najverovatnije, u Beču, daleko od svog ubice.

Nenad i Zlatica Mitrović Foto: Privatna arhiva

- Nenadovo telo dopremljeno je iz Austrije u Orljevo, gde će se organizovati sahrana. Porodica je odlučila da Zlaticu i Katarinu, koje je Nenad ubio hicima iz pištolja, počivaju zajedno, ali daleko od svog dželata. Obdukcija ubijene majke je završena, ali obdukcija ubijene ćerke još uvek nije gotova, zbog čega porodica ne može da preuzme telo. Kada se to desi, njih dve biće zajedno sahranjene - kaže rođak porodice Mitrović.

Podsetimo, porodični zločin uznemirio je Austriju i Srbiju. Kobne večeri, 16. septembra, Nenad Mitrović je u stanu u Beču iz pištolja pucao u ženu, ćerku i zeta (26). Žena je preminula na mestu, dok su se lekari dva dana borili za život ćerke, ali ona nije izdržala. Ranjeni zet ima teške povrede, ali nije životno ugrožen.

ubijena ćerka Foto: Društvene Mreže

- Nenad Mitrović je posle zločina izašao iz zgrade, gde ga je dočekala polcija. On je pucao i na njih, pa je seo u svoj "mercedes" i pobegao. Policija je, takođe, pucala, a Mitrović je pronađen mrtav u automobilu nekoliko ulica dalje.

- On je najverovatnije izvršio samoubistvo - naveli su izvori.

Kako smo ranije pisali, u trenutku zločina u stanu u Beču bila su i deca, odnosno maloletna ćerka (15) Nenada i Zlatice, kao i njihovi unuci, dečak i beba. Deca su nepovređena.