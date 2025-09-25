Slušaj vest

Traktorista S.M. (73) poginuo je, dok su tri osobe povređene u sudaru traktora sa automobilom kod Bora.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajka se dogodila u utorak oko 19 sati, na putu Žagubica ka Krepoljinu, traktorista je preminuo na mestu nesreće, dok su tri osobe prevezene u bolnicu. Među povređenima je i njegova supruga koja je sedela na blatobranu traktora.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je u traktor, koji se kretao iz naselja Žagubica ka Krepoljinu, udario automobil marke "folksvagen polo" koji se kretao iza njega. Udario ga je u zadnju gumu, a od siline udarca i traktor i automobil su sleteli sa puta - objašnjava izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- U trenutku kada je traktor sleteo sa puta vozač je zadobio povrede usled kojih je preminuo na mestu nesreće. Njegova supruga je pala s traktora i zadobila je lakše telesne povrede - rekao je sagovornik.

Prema njegovim rečima, u automobilu koji se zakucao u traktor, bio je vozač, suvozač i još jedan putnik. Niko od njih nije teško povređen.

Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako se nesreća dogodila. Hitna pomoć je konstatovala smrt vozača traktora i povređene prevezla u u dom zdravlja u Žagubici.