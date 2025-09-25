Slušaj vest

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Dejan Carević posetio je sa, predstavnicima pravosudnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kazneno-popravni zavod Pančevo, gde je istakao da je, od otvaranja ovog zavoda 2018. godine, 360 osuđenika prošlo obuku za neki deficitarni posao na tržištu rada.

- Od otvaranja ovog modernog zavoda pre sedam godina, 360 lica je prošlo neki vid obuke za tražena zanimanja - rekao je Carević i dodao da je u pitanju zavod koji ispunjava sve standarde u pogledu humanog smeštaja i tretmana osuđenika.

On je rekao da osuđenici mogu u tom zavodu da nauče posao izrade PVC stolarije, frizera, kao i poslove sušenja povrća, voća i lekovitog bilja na opremi koja je dobijena pre nekoliko godina iz IPA pretpristupnih fondova Evropske unije.

1/5 Vidi galeriju Poseta KPZ Pančevo Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, šetališta u KPZ Pančevo

- U ovom trenutku je skoro 50 odsto radno angažovanih osuđenika, a posebno ohrabruje podatak da se nekoliko osuđenika, zahvaljujući obuci u zavodu, zaposlilo odmah po isteku kazne - naglasio je direktor Uprave.

Ističući da sistem izvršenja krivičnih sankcija na prvo mesto stavlja human tretman prema osuđenicima, Carević je rekao da stigme ne sme da bude ni u društvenoj zajednici u koju se oni vraćaju.

- Podsetio bih da je u vreme izbijanja pandemije korona virusa 2020. godine u ovom zavodu osuđenicima omogućeno da koriste posebnu aplikaciju za komunikaciju sa članovima porodice u cilju pružanja dodatne psihosocijalne podrške i ta komunikacija na daljinu im je i danas dostupna - naveo je on.