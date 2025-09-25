PREDSTAVNICI PRAVOSUDNIH ORGANA UAE POSETILI KPZ PANČEVO: Direktor UIKS istakao da je 360 osuđenika prošlo obuku za neki deficitarni posao (foto)
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Dejan Carević posetio je sa, predstavnicima pravosudnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kazneno-popravni zavod Pančevo, gde je istakao da je, od otvaranja ovog zavoda 2018. godine, 360 osuđenika prošlo obuku za neki deficitarni posao na tržištu rada.
- Od otvaranja ovog modernog zavoda pre sedam godina, 360 lica je prošlo neki vid obuke za tražena zanimanja - rekao je Carević i dodao da je u pitanju zavod koji ispunjava sve standarde u pogledu humanog smeštaja i tretmana osuđenika.
On je rekao da osuđenici mogu u tom zavodu da nauče posao izrade PVC stolarije, frizera, kao i poslove sušenja povrća, voća i lekovitog bilja na opremi koja je dobijena pre nekoliko godina iz IPA pretpristupnih fondova Evropske unije.
- U ovom trenutku je skoro 50 odsto radno angažovanih osuđenika, a posebno ohrabruje podatak da se nekoliko osuđenika, zahvaljujući obuci u zavodu, zaposlilo odmah po isteku kazne - naglasio je direktor Uprave.
Ističući da sistem izvršenja krivičnih sankcija na prvo mesto stavlja human tretman prema osuđenicima, Carević je rekao da stigme ne sme da bude ni u društvenoj zajednici u koju se oni vraćaju.
- Podsetio bih da je u vreme izbijanja pandemije korona virusa 2020. godine u ovom zavodu osuđenicima omogućeno da koriste posebnu aplikaciju za komunikaciju sa članovima porodice u cilju pružanja dodatne psihosocijalne podrške i ta komunikacija na daljinu im je i danas dostupna - naveo je on.
Direktor Uprave je obišao zavod sa predstavnicima pravosudnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata među kojima su bili i glavni javni tužilac Abu Dabija Ali Muhamed el Buši i šef Odeljenja za sudsku inspekciju Ali el Šair el Daheri.