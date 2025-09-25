Slušaj vest

Makro Ivan Zajelac (27), koji je navodno u podvođenju devojaka sarađivao sa braćom Milošem i Urošem Panićem, i prošle godine je osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog podvođenja dve devojke, bio je juče ponovo tema rasprave na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću za sedam ubistava, među kojima je i likvidacija Pink pantera iz Niša, Milana Ljepoje.

Ljepoja je, podsetimo, prema optužnici tužilaštva bio poslednja žrtva zloglasnog klana. Kako se tvrdi, njega je preko lažnog Skaj naloga Marko Miljković namamio da mu proda blindirani automobil. Kobnog 9. decembra 2020, kako navode, taksijem se dovezao do autobuske stanice "Lasta", gde ga je sačekao optuženi Dejan Tešić i sivim "pasatom" ga odvezao do kuće u Ritopeku iz koje nikada nije izašao.

U sudnici su juče pregledani snimci na kojima se vide dva muškarca, kao i pomenuti "pasat".

Pasat Ivana Zajelca Foto: Privatna Arhiva, YouTube/ Pink.rs

- Snimci su hronologija događaja i pribavljeni su pošto je porodica prijavila nestanak Milana Ljepoje. Zajelac je, tokom ispitivanja u svojstvu svedoka izjavio da je ovo vozilo, sivi "pasat" prodao Marku Miljkoviću i da mu je 10. decembra, dan nakon izvršenja krivičnog dela ono vraćeno - pozvao se na iskaz osuđenog makroa tužilac Saša Ivanić, na šta je odmah reagovao i optuženi Miljković, tvrdeći da Zajelac nikada nije rekao da je automobil prodao njemu.

- Ivan Zajelac, kog sam ja ovde ispitivao, rekao je da je "pasat" dao osobi koja se predstavila kao Marko Miljković, ali da to nisam ja. Svedočio je da vozilo nije plaćeno i da ga je policija oduzela od njega. Znači, ne stoji ovo što tužilac priča ovde, niti taj automobil ima veze s nama, niti u njemu ima našeg DNK, niti je oduzeto od nas, već od svedoka Zajelca - rekao je optuženi Miljković u sudnici.

Na pomen imena ovog svedoka, posle prikazivanja snimka na kom se, kako tvrdi tužilac, vidi "pasat" kojim je Dejan Tešić odvezao Ljepoju u Ritopek, a potom se vratio u deo grada u kom je stanovao, reagovao je i Belivuk.

- Tužilac me tera da opet iznesem zahtev za njegovo izuzeće jer je rekao neistinu. Rekao je da je Miljković vratio auto posle izvršenog krivičnog dela. Nikakvo krivično delo Ivan Zajelac nije pomenuo. Tužilac se ovde poziva na izjavu Zajelca iz istrage, kada je mimo zakona ispitivan bez prisustva naših advokata. Ovde u sudnici je rekao da taj "pasat" nema nikakve veze sa Markom Miljkovićem - izjavio je Belivuk pred sudom.

Kako je Kurir pisao, Zajelac je prvi put saslušan na dan kada su Belivuk i Miljković uhapšeni, 4. februara 2021. a poslednji put pred sudom u septembru 2023.

Veljko Belivuk i Marko MIljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Tokom istrage je tvrdio da je pet dana pre ubistva Ljepoje, Marku Miljkoviću dao "na probu" taj auto, ali da mu ga je on vratio 10. ili 11. decembra jer se pokvario. Ispričao je da je "pasat" vraćen dan ili dva posle ubistva Pink Pantera, ali i da Miljkovića poznaje od ranije.

- Upoznali smo se u hotelu, u junu 2020, ja sam se slučajno našao u tom društvu i tako sam ga upoznao. Marko je kupovao sat, a prodavao ga je otac mog prijatelja - ispričao je na saslušanju u tužilaštvu i naveo da je auto odvezao do stadiona Partizan i ostavio ključeve na šanku kafića.

Zajelac sa braćom Panić Foto: Printskrin/Instagram

Tokom svedočenja u septembru 2023., pitanja mu je postavljao i sam Miljković., ali je tada ovaj svedok izjavio da mu je automobil bio na prodaju i da ga je "pozvao čovek, predstavio se kao Marko i tražio da uzme vozilo na probu na nekoliko dana".

Miljković: Neka svedok kaže kada smo se upoznali.

Zajelac: Upoznali smo se u "Kraun plazi".

Miljković: Da li smo ikada pričali preko telefona?

Zajelac: Nismo do tog razgovora. Čovek se predstavio kao Marko Miljković.

Miljković: Je l' vam taj Marko Miljković rekao nešto po čemu biste znali da sam ja?

Zajelac: Nije.

Miljković: Da li je još neko bio uključen u tu kupoprodaju?

Zajelac: Ne, samo dečko koji je preuzeo ključeve na šanku, gde mi je rečeno da ostavim u kafiću na stadionu.

Suđenje Belivuku i Miljkoviću nastavlja se sutra u Specijalnom sudu u Beogradu.



