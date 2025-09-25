Lisice stavljene osumnjičenima N. K. (22) i D. Š. (22), obojica iz Sombora
Policija
DVOJICA UHAPŠENA ZBOG DROGE U SOMBORU: U stanu nađeno više od dva kilograma nakotika!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su N. K. (22) i D. Š. (22) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Pretresom stana koji koristi N. K., a u kojem je zatečen i D. Š., policija je pronašla više od dva kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i dve digitalne vagice - saopšteno je iz Policijske uprave Sombor.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
Reaguj
Komentariši