Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su N. K. (22) i D. Š. (22) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom stana koji koristi N. K., a u kojem je zatečen i D. Š., policija je pronašla više od dva kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i dve digitalne vagice - saopšteno je iz Policijske uprave Sombor.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

