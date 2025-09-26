Slušaj vest

Crnogorska policija saslušala je veliki broj pripadnika i osoba bliskih "kavačkom klanu" u istrazi koja je pokrenuta posle likvidacije "škaljaraca" Stefana Belade i Andrije Ivanovića u mestu Ugnji u blizini Cetinja. Njihova tela, kako je Kurir pisao, nađena su u automobilu parkiranom na oko 250 metara od glavnog puta koji vodi do Budve.

- Istražitelji prikupljaju dokaze, prema dosad raspoloživim informacijama, sumnja se da su "škaljarci" namamljeni na sastanak, odnosno na mesto na koje su se dovezli. Najverovatnije su ih plaćene ubice tamo sačekale i likvidirale - otkrili su za crnogorske medije izvori iz istrage.

Crna lista

Sagovornici Kurira podsećaju da su Belada i Ivanović likvidirani gotovo na identičan način kao visokopozicionirani pripadnici istog klana Alan Kožar i Damir Hadžić u julu 2020. na grčkom ostrvu Krf!

Škaljarci na Krfu ubijeni u kolima Foto: Privatna Arhiva



- "Škaljarci" ubijeni u blizini Cetinja, sudeći po onome što su istražitelji zatekli na mestu zločina, nisu stigli da izađu iz automobila niti da reaguju na opasnost, slično kao kada su Kožar i Hadžić likvidirani u automobilu ispred iznajmljene vile na Krfu - zaključuje naš sagvornik.

Ubijeni Belada je bio meta napada i sredinom septembra, kada je pucano na njega s motora. On tada nije bio povređen, ali je povrede od ispaljenih hitaca zadobila njegova saputnica na motoru T. S.

Iako se sa naručiocima i izvršiocima zločina na Cetinju i dalje traga, istražitelji nemaju dilemu da su ova ubistva nastavak obračuna kriminalnih klanova. Rat kavačkog i škaljarskog klana, podsetimo, počeo je 2014. posle nestanka 200 kilograma kokaina i do danas je odneo više od 70 života!

Filip Knežević ubijen u Barseloni Foto: Kurir, Youtube/LaVanguardia



Crni niz ovog leta krenuo je likvidacijom Cetinjanina Filipa Kneževića u Barseloni 15. jula. Knežević, kom se sudilo u Beogradu kao pripadniku kavačkog klana i direktnom učesniku u likvidacijama škaljaraca na Krfu, podsetimo, bio je u bekstvu i o njemu se ništa nije znalo do ubistva u Španiji.

Ministar policije: Organizovani kriminal najteže nasleđe posle 2020. godine Danilo Šaranović, crnogorski ministar policije, izjavio je za medije da su ubijeni Belada i Ivanović, prema policijskim evidencijama, bili pripadnici "škaljarskog klana". On je potvrdio da se sumnja da je reč o obračunu kriminalnih klanova. Šaranović je za TVCG rekao i da je, "organizovani kriminal je najteže nasleđe ostavljeno nakon 2020. godine".

- Građani Crne Gore moraju znati da ovaj sektor bezbednosti ne radi više za kriminalne strukture kao što je to bilo ranije - naveo je on i dodao da je aktuelna vlast nasledila stanje sa dve organizovane kriminalne grupe sa više od 700 članova i da se, kako je naveo, "i kod nas dešava obračun kriminalaca, kao i u svetu i Evropi".

Direktor crnogorske policije ovo ubistvo opisao je kao "inicijalnu kapislu" za mafijaška ubistva koja su usledila u Podgorici - likvidacije Podgoričanina Igora Nedovića (29) 15. jula, takođe bliskog kavačkom klanu, i ubistvo Ivana Milačića samo tri dana kasnije ispred porodične kuće u naselju Stara Varoš. Milačić je inače, navodno bio pripadnik škaljarskog klana.

- Nedugo potom, 7. avgusta, u kompleksu jednog hotela u Pržnu pucano je na Budvanina Marka Ljubišu Kana, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika šklaljarskog klana, a Kotoranin iz iste kriminalne grupe, Radovan Krivokapić, ubijen je 29. avgusta u tom gradu - podseća sagovornik Kurira.

Pokušaj ubistva Kana Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Čeka se odgovor

Prema izvorima crnogorskih medija, nekoliko likvidacija tokom leta uspela je da spreči policija, a većina njih se dovodi u vezu sa delovanjem kavačkog klana. Kriminolog Velimir Rakočević rekao je nedavno za podgorički Dan da učestali napadi ukazuju na odlučnost kavačkog klana da zada snažan udarac suparničkom taboru.

- Iskoristili su pukotine i slabosti druge kriminalne organizacije kako bi joj naneli što veće gubitke, prevashodno u ljudstvu - rekao je Rakočević.

On je naglasio da je teško govoriti o ozbiljnijoj prednosti jednog od klanova budući da se njihove aktivnosti sukcesivno smjenjuju sa različitim intenzitetom.

- Prema trenutnim aktivnostima sve indicira da je aktivniji takozvani "kavački klan", budući da vrlo intenzivno atakuje na pripadnike suparničkog klana. Treba očekivati odgovor suprotne strane - smatra kriminolog.