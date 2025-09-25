Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" – Odeljenja bezbednosti Tivat su, nakon sprovedenih aktivnosti na suzbijanju krivičnih dela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, u saradnji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podneli krivične prijave protiv dva lica, od kojih je jedno lišeno slobode.

Policijski službenici u Tivtu lišili su slobode M.K. (35) iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Sumnja se da je M.K. počinio navedeno krivično delo na način što je kao zaposleni u jednom ugostiteljskom objektu, na radnom mestu konobara, otuđio novac od pazara u iznosu od 3.263 evra, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Preduzimajući mere i radnje na pronalasku i procesuiranju lica M.K., postupajući po raspisanoj potrazi, službenici Sektora granične policije u Rožajama su, prilikom kontrole autobusa u kojem se nalazio kao putnik, locirali M.K. nakon čega je predat na dalju nadležnost Odeljenju bezbednosti Tivat.

Krivična prijava i protiv Beograđanke

U nastavku aktivnosti na rasvetljavanju krivičnih dela iz ove oblasti, crnogorska policija u Tivtu je nadležnom državnom tužilaštvu podnela krivičnu prijavu protiv N.M. (27) iz Beograda, zbog sumnje da je počinila krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, na način što kao zaposlena u jednom pravnom licu, na radnom mjestu poslovođe, nije uplatila pazar već je isti prisvojila, čime je pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.799,51 evra.