SRPSKI TRGOVAC DIJAMANTIMA IZREŠETAN U PORŠEU: Pričalo se da mu je glava ucenjena! Đorđe bio blizak sa Arkanovim ubicama - ubijen po povratku iz Srbije
Srbin Đorđe Mihaljević (44) likvidiran je na pre sedam godina u sačekuši u Johanesburgu, a istraga ovog brutalnog zločina ostala je bez epiloga.
Bogati srpski trgovac dijamantima Mihaljević likvidiran je 24. septembra 2018. usred bela dana u Bedfordvjuu, predgrađu Johanesburga. Vraćao se iz restorana u svom plavom "poršeu" kada su ga, na semaforu, sustigla dvojica napadača na motoru.
Suvozač je kroz prozor ispalio više hitaca, a iako je ranjeni Mihaljević uspeo da izađe iz auta, odmah je pao i preminuo.
Sa benzinske pumpe u blizini stigla je pomoć, ali nažalost bilo je kasno jer je Đorđe već preminuo.
Forenzičari su za južnoafričke medije naveli da ubistvo ima veze s mafijaškim ratom koji je pretvorio Hauteng u poprište sukoba istočnoevropskih bandi. Mihaljević je, prema izvorima tamošnjih medija, imao "ucenjenu glavu" i mnogi su verovali da je samo bilo pitanje vremena kada će ga stići ovakva sudbina.
Vlasnik niza firmi
Bio je vlasnik niza firmi koje su uspešno poslovale, uključujući "Sandton gold", "Dajmond eksčejndž" i "Salon prajv". Na njega se ugledao i Krejčir, koji je otvorio "Moneipoint" u srcu Mihaljevićevog "trema", predgrađa Bedforvju.
Inače, Đorđe je bio oženjen bugarskom misiciom Natlijom Gurkovomb i iza sebe je ostavio dvoje dece i jedan je od mnogih poginulih Srba u Johanesburgu.
Uprkos istrazi i medijskoj pažnji, identitet nalogodavaca i egzekutora nikada nije otkriven.
Verovalo se da njegova smrt možda ima veze sa dolaskom u Srbiju dve nedelje pre ubistva. Naime, on je tada sa suprugom prvo boravio u njenoj, pa u svojoj domovini.
S obzirom na to da je Mihaljević bio bliski saradnik Dobrosava Gavrića i Mikija Đuričića, osuđenih ubica Željka Ražnatovića Arkana i visokopozicioniranih članova južnoafričkog podzemlja, mediji u Južnoafričkoj Republici i Bugarskoj spekulisali su da se, pored rizičnog posla trgovine dijamantima, u toj vezi krio motiv njegove likvidacije.
