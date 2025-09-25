Slušaj vest

Srbin Đorđe Mihaljević (44) likvidiran je na pre sedam godina u sačekuši u Johanesburgu, a istraga ovog brutalnog zločina ostala je bez epiloga.

Bogati srpski trgovac dijamantima Mihaljević likvidiran je 24. septembra 2018. usred bela dana u Bedfordvjuu, predgrađu Johanesburga. Vraćao se iz restorana u svom plavom "poršeu" kada su ga, na semaforu, sustigla dvojica napadača na motoru.

Foto: Facebook

Suvozač je kroz prozor ispalio više hitaca, a iako je ranjeni Mihaljević uspeo da izađe iz auta, odmah je pao i preminuo.

Sa benzinske pumpe u blizini stigla je pomoć, ali nažalost bilo je kasno jer je Đorđe već preminuo.

Forenzičari su za južnoafričke medije naveli da ubistvo ima veze s mafijaškim ratom koji je pretvorio Hauteng u poprište sukoba istočnoevropskih bandi. Mihaljević je, prema izvorima tamošnjih medija, imao "ucenjenu glavu" i mnogi su verovali da je samo bilo pitanje vremena kada će ga stići ovakva sudbina.

Foto: Printscreen

Vlasnik niza firmi

Bio je vlasnik niza firmi koje su uspešno poslovale, uključujući "Sandton gold", "Dajmond eksčejndž" i "Salon prajv". Na njega se ugledao i Krejčir, koji je otvorio "Moneipoint" u srcu Mihaljevićevog "trema", predgrađa Bedforvju.

Inače, Đorđe je bio oženjen bugarskom misiciom Natlijom Gurkovomb i iza sebe je ostavio dvoje dece i jedan je od mnogih poginulih Srba u Johanesburgu.

Foto: Printscreen Instagram

Uprkos istrazi i medijskoj pažnji, identitet nalogodavaca i egzekutora nikada nije otkriven.

Verovalo se da njegova smrt možda ima veze sa dolaskom u Srbiju dve nedelje pre ubistva. Naime, on je tada sa suprugom prvo boravio u njenoj, pa u svojoj domovini.

Miki Đuričić i Dobrosav Gavrić Foto: Đorđe Jovanović

S obzirom na to da je Mihaljević bio bliski saradnik Dobrosava Gavrića i Mikija Đuričića, osuđenih ubica Željka Ražnatovića Arkana i visokopozicioniranih članova južnoafričkog podzemlja, mediji u Južnoafričkoj Republici i Bugarskoj spekulisali su da se, pored rizičnog posla trgovine dijamantima, u toj vezi krio motiv njegove likvidacije.