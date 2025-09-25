Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Prvim osnovnim javim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. R. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara, dok će protiv tridesetdvogodišnjeg muškarca biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo.

A. R se sumnjiči da je zajedno sa tridesetdvogodišnjim muškarcem, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, doveli u zabludu službenika jednog javnog beležnika u Mladenovcu i jednog javnog beležnika u Beogradu, tako što su lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica ove službenike naveli da preduzmu radnje overe iz njihove nadležnosti, koje su dovele do otuđenja udela nasleđene imovine na štetu sedamdesetogodišnje žene, u vidu više nepokretnosti na teritoriji Beograda.