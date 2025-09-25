Slušaj vest

U Cetinju su juče ubijena dva muškarca, navodno pripadnici ozloglašenog škaljarskog klana. Njihova tela su pronađena u kolima pored puta. Oni su nove žrtve u ovom krvavom ratu bez pauze koji je do sada odneo preko 80 života, i ne pokazuje znake usporavanja.

O ovoj temi govorio je Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije za emisiju "Crna hronika":

- Rat između Kavačkog i Škaljarskog klana koji bukti već 10 godina traje i dalje i nema nagoveštaj da će prestati, čini mi se da je dobio jednu novu dimenziju koja nekako galopirajući sve ide više i više i dokaz tome su i ubistva i pokušaji ubistva koji se dešavaju i kojih smo svedoci u poslednje vreme. Poslednje ubistvo se desilo juče u Crnoj Gori i tu su likvidirani pripadnici škaljarskog klana. Siguran sam da je to odgovor na napade Škaljaraca na Kavčane. Posle ubistva Filipa Kneževića je krenulo ponovo ispoljavanje tog nasilja, odnosno napada na jedne ili na druge članove organizovane kriminalne grupe - kaže Radenković i dodaje:

- Inače, ovaj rat koji bukti već više od deset godina i koji je nastao zbog nestanka određene količine narkotika u Španiji, je odneo preko 70-80 žrtava od kojih je jedan deo i nevino stradalih ljudi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa kriminalom. U tom kriminalnom miljeu više ne postoji nikakav kodeks da se oni međusobno ubijaju i na taj način daju poruku ovim drugima da su svi dostižni, da svako može da bude likvidiran. Apsolutno ne postoji kodeks, ne postoje više nikakva pravila.

Radenković naglašava da je ovaj rat, osim što se vodi zbog trgovine narkoticima, prešao u krvnu osvetu:

- On se ne dešava samo na teritoriji Crne Gore, Srbije ili ovde u okruženju, nego svedoci smo toga da se dešava gde god se oni nalaze. Oni obično traže utočište zbog bekstva od bezbednosnih službi, ali i od suprostavljenih klanova. Apsolutno nema pravila gde se oni nalaze, oni imaju uglavnom druge identitete, imaju lažna dokumenta i sa njima se kreću.

"RAT ŠKALJARSKOG I KAVAČKOG KLANA SE PRETVORIO U KRVNU OSVETU!" Radenković o ubistvu pripadnika u Cetinju: Ne biraju sredstva, mesto i mete!

