Škaljarci Stefan (Milo) Belada i Andrija Ivanović ubijeni su juče na Cetinju, a prema poslednjim informacijama, likvidacija je bila profesionalna i do detalja isplanirana, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović.

Prema njegovim rečima, ubijeni škaljaraci su bili namamljeni na sastanak na periferiji grada nakon čega su ubijeni.

Policija je dan kasnije obavila razgovore sa brojim pripadnicima "kavačkog klana", koji su ispitivani u svojstvu građana, a do sada nije poznato da li je neko osumnjičen za ubistvo.

Tela Belade i Ivanovića su pronađena u automobilu, na makadamskom proširenju na 250 metara od magistralnog puta ka Budvi.

Već bio meta!

I ovo nije prvi put da se Belada našao na meti napadača, imajući u vidu da je početkom septembra na njega pucano u blizini Cetinja, dok je na motoru bio sa devojkom Tamarom S (24) koja je tom prilikom bila ranjena. Međutim, hici koje su ispalili napadači, koji su takođe bili na dvotočkašu, pogodili su njegovu devojku, a zbog težine povreda, bila je zbrinuta u bolnici. Uprkos policijskoj istrazi, napadači tada nisu pronađeni, a Belada je potom ubijen na Cetinju u sredu.

U ovom trenutku se ne isključuje mogućnost da su Belada i Ivanović bili u kontaktu sa nekim iz redova suprotstavljenog, "kavačkog" klana, koji su ih namamili u selo Ugnji. Razlog navodnog sastanka, ili njihovog odlaska na tu lokaciju uopšte, još nije sa sigurnošću utvrđen. Njihova beživotna tela su nađena u 15.45 časova, a nešto kasnije istog dana, u Budvi je pronađen zapaljeni motocikl.

Policija vrši uviđaj, prilikom čega se koristi i pretraga terena helikopterom, prenosi "Nova".

"Namamljeni su!"

Kako je rekao ministar Danilo Šaranović, "radi se o namamljivanju ovih lica od strane suprostavljene kriminalne grupe".

Šaranović je kazao da te dve organizovane kriminalne grupe imaju oko 700 članova i da se "i kod nas dešava obračun kriminalnih grupa, kao i u svetu i Evropi“, te da „nema tog sistema koji može sprečiti svako kriminalno delo".

Ko je Stefan Belada?

Četrdesetosmogodišnjak Stefan Belada (ranije se zvao Milo) odranije je poznat istražnim organima. Nezvanične informacije iz bezbednosnog sektora, na koje se pozivaju "Vijesti", govore da je on visokopozicionirani član cetinjske ćelije organizovane kriminalne grupe "škaljarski klan".

U martu 2012. godine ranjen je u tuči u centru Cetinja, a policija je tada lišila slobode dve godine mlađeg Dejana Milačića.

Njegovo ime u novinskim stupcima rezervisanim za crnu hroniku našlo se i početkom 2014. godine, kada je pokušao da ubije sugrađanina Dragana Martinovića.

Apelacioni sud u martu 2015. godine potvrdio je presudu kojom je Belada osuđen na tri godine i osam meseci zatvora zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.

Prema presudi, on je 7. januara 2014. godine na Cetinju s umišljajem pokušao da ubije Martinovića.

- Iz pištolja je ispalio hitac prema Martinoviću, pogodivši ga u predelu butine leve noge, nanoseći mu tešku telesnu povredu - piše u presudi.

Krajem 2017. godine, policija je u akciji tokom koje su pretresli 21 objekat na Cetinju i u Podgorici, koje koriste bezbednosno interesantne osobe, pretresla i stan Belade.