Automobil marke VW izvučen je juče iz reke Tise, nakon što je sleteo s puta, a otkriva se da je za volanom bio Duško Rađenović, nekadašnji odbornik Skupštine grada Zrenjanin, koji je bio i na listi SPS na izborima 2016. godine.

Nesreća se dogodila u ataru sela Aradac nadomak Zrenjanina a u višečasovnoj akciji izvlačenja vozila učestvovale su vatrogasno - spasilačka ekipa i specijalna ronilačka jedinica žandarmerije.

Nakon završene akcije, telo je poslato na obdukciju, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da nema tragova nasilne smrti.

Automobilom sleteo u Tisu, ovo je poginuli

- Prvi rezultati istrage pokazali su da na mestu saobraćajne nesreće nema tragova koji bi mogli da ukažu na to da je došlo do nasilne smrti, odnosno da je tragediji prisustvovalo neko drugo lice ili više njih. Nakon izveštaja sa obdukcije i toksikološke analize biće utvrđeno da li je došlo do nesrećnog slučaja ili je reč o samoubistvu - priča izvor.

Ko je Duško Rađenović

Inače, Duško Rađenović bio je ugostitelj, vlasnik jednog kafića u Zrenjaninu i dugogodišnji član SPS, ali se prema navodima njegovih poznanika pre par godina povukao iz politike.

Poslednji put u javnosti se pojavio kao kandidat te stranke na izborima za odbornike Skupštine grada Zrenjanina 2020. godine.

Duško Rađenović biće sahranjen u subotu 27. septembra u 13 časova na Novom groblju u Zrenjaninu.