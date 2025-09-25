Slušaj vest

Kada je u februaru 2015. godine na Novom Beogradu likvidiran Goran Radoman (37), verovatno niko nije mogao ni da nasluti da će to predstavljati početak najvećeg rata klanova u Evropi.

Takav sukob kriminalnih klanova trenutno ne postoji na "starom kontinentu", navodi Mladen Mijatović, repotrer Pink televizije koji je usred sukoba koji je tokom ovog leta odneo šest života posetio oba naselja po kojima su zaraćeni klanovi dobili imena.

U sukobu, koji traje više od deset godina i koji se vodi u velikom broju država širom sveta, nalaze se "kavački" i "škaljarski" klan. Nekada jedinstvena kriminalna organizacija "pukla" je na dva dela zbog nestanka 200 kilograma kokaina u Valensiji.

Dakle, najveći rat u Evropi vode klanovi koji su nazive dobili po dva kotorska naselja - Kavaču sa 800 stanovnika i Škaljarima sa 3.500.

Sukob u mnogo država

"Taj rat traje više od deset godina, stradalo je, po nekim procenama, skoro stotinu ljudi", navodi novinar Marko Vešović za TV Pink.

Da sve bude strašnije, naročito u poslednje vreme klanovi za likvidacije angažuju mladiće od 18 do 25 godina.

"Klanovi angažuju mlade koji likvidiraju za par hiljada evra. Zaista je ljudski život otišao u bescenje", navodi dr Ivan Pekić, stručnjak za bezbednost i dodaje:

"Imaju dva ili tri puta veći budžet od crnogorskih institucija, što je oko milijardu evra".

Dr Pekić  navodi da Crna Gora nema zakonsku osnovu da pripadnike klanova proglasi teroristima, kako mnogi veruju da treba.

"Prvenstveno treba doneti zakon o terorizmu", dodaje on.

Vešović kaže da nisu sjajna previđanja da će se rat uskoro završiti.

"Ipak, verujem da će se crnogorska država izboriti", poručuje Vešović.

Pekić ga naziva ratom do istrebljenja.

"Vlada mora više da ulaže u službe da bi bile superiornije, kako bi se borile protiv klanova", zaključuje Pekić.

Kako Mijatović dodaje, 2024. godine u Crnoj Gori je registrovano 11 organizovanih kriminalnih grupa sa ukupno 600 - 700 pripadnika.

Podsetimo, dosad poslednju epizodu rat je imao juče kada su nadomak Cetinja pronađena tela "škaljaraca", Stefana Belade i Andrije Ivanovića.

