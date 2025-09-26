Slušaj vest

Pripadnici UKP, kako Kurir saznaje, u velikoj akciji uhapsili su dvojicu muškaraca zbog sumnje da su planirali pljačku obližnje pošte.

Kako saznajemo, kod njih su pronađena dva pištolja.

- Uhapšeni su poznati policiji od ranije, i imaju dosijee. Sumnja se da su nedavno izvršili oružanu pljačku objekta sa gotovim novcem u Beogradu - otkriva naš izvor.

Istraga je u toku.

