Hronika
KURIR SAZNAJE! UKP uhapsio dvojicu muškaraca u Beogradu: Planirali pljačku, pronađeno i oružje
Slušaj vest
Pripadnici UKP, kako Kurir saznaje, u velikoj akciji uhapsili su dvojicu muškaraca zbog sumnje da su planirali pljačku obližnje pošte.
Kako saznajemo, kod njih su pronađena dva pištolja.
- Uhapšeni su poznati policiji od ranije, i imaju dosijee. Sumnja se da su nedavno izvršili oružanu pljačku objekta sa gotovim novcem u Beogradu - otkriva naš izvor.
Istraga je u toku.
Reaguj
Komentariši