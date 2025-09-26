Slušaj vest

U jednoj vranjskoj kafani u centru grada zbio se nesvakidašnji incident između supružnika, kada je vidno iznervirana žena prosula rakiju u lice svom mužu, koji je za stolom sedeo sa prijateljem.

Prema priči svedoka, žena je bila ljuta jer se njen muž zadržao sa prijateljem. Kad je došao kući nakon ovoga, usledila je rasprava, psovke i lomnjava stvari po kući.

Ko je zvao policiju, nejasno je, tvrde upućeni, ali nakon uviđaja, naloženo je da se utvrdi da li ima elemenata "porodičnog nasilja".

Ženi je izrečena mera zabrane prilaska i komunikacije prema mužu, a njemu, pored ove mere i udaljenje iz stana.

Kurir.rs/Blic

