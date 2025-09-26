Slušaj vest

Na današnji dan u ponoć se dogodilo najmonstruoznije trostruko ubistvo koje jug Srbije odavno ne pamti kada je penzionisani vatrogasac Goran Džonić (60) iz koristoljublja ubio svog brata Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i svoju bratanicu Lidiju (25).

Džonić je zbog zločina 26/27. septembra 2021. godine osuđen na doživotni zatvor i trenutno je iza rešetaka. Najveći dokaz za njegov krvavi pir u selu Moravac kod Aleksinca je pištolj na kome je nađen biološki materijal devojke Lidije za koju se ceo ovaj kraj pita "kako je imao srca da puca u nevinu devojku" i to zbog para.

Kako smo pisali, ovaj osuđeni trostruki ubica Goran Džonić iz sela Moravac izdržava kaznu doživotnog zatvora, a uskoro će morati opet da bude podvrgnut medicinskom veštačenju kako bi se ustanovilo da li može da prati sudski proces za takozvanu naplatu nematerijalne štete na sudu u Nišu jer je navodno isfrustriran. Kako nezvanično saznajemo, on i dalje negira da je sam izvršio ovo ubistvo i kao i ranije tvrdi "da mu je sve namešteno".

Goran Džonić Foto: Privatna Arhiva, Kurir/D.Ilić

On ih je zbog koristoljublja odnosno novca ubio pištoljem na mestu Dudine bare kod sela Moravac, a potom pokušao da ih zapali.

Kako nezvanično saznajemo, ovaj penzionisani vatrogasac se žali na depresiju zbog po njegovom tvrđenju, visoke zatvorske kazne. Posle istrage, dokazano je da je na njegovom placu u Moravcu, ali i u kući, nađeno ukupno 43.000 evra. Taj novac potiče, kako je forenzika dokazala na sudu, iz automobila Gorana Đokića. On je, za nesreću, često nosio velike svote novca u vozilu jer se bavio menjačkim poslovima.

Porodica Đokić, ali i Gordanina familija će izaći na groblje na pomen svojim najmilijima, a meštani Moravca se i dan danas pitaju kako se ovaj plašljivi čovek, kako su ga ranije okarakterisali, usudio i izveo sam tako monstruozan zločin. On je tog dana sačekao Đokiće da krenu za Aleksinac iz Moravca jer su bili na ručku kod baka Stojanke, Goranove majke.

Ubijena porodica Đokić Foto: Privatna Arhiva

Sačekao ih je na raskrsnici, a onda je verovatno pod prisilom pištoljem odveo na mesto Dudine bare. Tamo ih je likvidirao pa seo za volan u bratovljev "Pasat" da bi se odvezao kod sela Trnava i u šumi zapalio automobil. Vratio se žutim skuterom koji je prethodno ostavio na tom mestu. Kamere iz okolnih kuća i lokala su ga usnimile mada je na sudu tvrđeno kako to on nije bio on. Porodici je rekao da je išao na pecanje. Nakon toga je prošlo desetak dana kada je potraga za telima bila intenzivirana. Đokići su nađeni ustreljeni u jednoj jarugi gde je pokušano i da se zapale njihova tela.