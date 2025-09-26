Slušaj vest

Filip S. (25) iz Subotice poginuo je prekjuče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Vrbasa, dok je devojka I. Š. (21) koja je bila za volanom automobila marke "škoda", teško povređena. Njegova porodica i prijatelji potresnim porukama opraštaju se od njega na društvenim mrežama. 

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 24. septembra oko 21 sat na putu iz Siriga ka Subotici, u Vrbasu. Sumnja se da je do teške nesreće došlo usled neprilagođe brzine, i da je I. Š. izgubila kontrolu nad "škodom" i sletela s puta i udarila u bedem. Automobil se nekoliko puta od siline udarca prevrnuo i završtio na krovu. 

Voljeni nikad ne umiru

- Poslednji pozdrav mom "malom Filipu", drugaričinom sinu. Voljeni nikad ne umiru dok žive oni koji ih vole i oni koji ih se sećaju! Počivaj u miru dušo - piše u tužnoj objavi koja je osvanula na društvenim mrežama, a objavu prati i fotografija nastradalog mladića Filipa. 

Ispod ove objave samo su se nizali komentari, u kojima poznanici i prijatelji izjavljuju saučešće neutešnoj porodici. 

"Milo dete, Filipe dragi, putuj sa anđelima. Najmiliji nadimak koji si mi davno nadenuo "keva" čuvaću u sećanju. Roditeljima, braći i sestrama upućujem saučešće", "Moje iskreno saučešće porodici. Počivaj u miru anđele", "O Bože, zašto? Pretužno", "Velika tuga za porodicu", "Večna mu pamjat u carstvu nebeskom, putuj spokojan Filipe", "Ovo je prevelika tuga, mlad život se ugasio", "Neka ti je laka zemlja, iskreno saučešće porodici" - samo us neki od komentara koji se mogu pročitati na mrežama. 

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Sanitetom Hitne pomoći I. Š. je prevezena u bolnicu gde su joj, prema prvim informacijama, dijagnostikovani višestruki prelomi i povede. Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, istraga povodom nesreće je i dalje u toku. 

