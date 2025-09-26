Slušaj vest

Azra Š. (24), studentkinja iz Brčkog, jedina žena na optužnici za ubistvo Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar, danas je u Viši sud u Beogradu došla sva u crnom i u pratnji advokata. Ona je u Palatu pravde došla iz kućnog pritvora, pošto joj je sud u maju ove godine prihvatio jemsto i pritvor joj zamenio kućnim pritvorom s nanogicom.

Azra Šabanović ulazi u sud Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, Ranko Radošević, likvidiran je 9. marta 2023. godine na benzinskoj pumpi u Rušnju kod Beograda. Ubistvo je izvedeno u mafijaškom stilu, a žrtva je, kako se navodi u optužnici, namamljena tako što su okrivljeni zakazali s njim sastanak radi kupovine automobila. Pokojni Radošević se, inače, bavio preprodajom kola.

Prema navodima optužnice, u Radoševića su pucali Stefan Z. i Luka V., dok se za pomaganje sudi navijaču Marku P. i studentkinji Azri Š. koja mu je u vreme zločina bila devojka.

Kako je ranije saopšteno iz Višeg javnom tužilaštva u Beogradu, Marko P. i Azra Š. optuženi su za krivično delo teško ubistvo u pomaganju.

1/6 Vidi galeriju Azra Šabanović Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Youtube

- Sumnja se da su okrivljeni Marko P. i Azra Š. sa umišljajem pomogli Stefanu L. i Luki V. u izvršenju krivičnog dela, jer su im obezbedili automobil "golf 4 karavan" za potrebe ubistva, a Marko P. i da im je stvorio uslove za izvršenje krivičnog dela. Azra Š. je, kako se sumnja, 4. marta 2023. zajedno sa Markom P. u Kraljevu sa jednog parkinga oduzela vozilo "golf 4 karavan" i dovezla ga u Beograd, a osumnjičeni Marko P. se dovezao iznajmljenim "fiat tip 500" - saopštili su tada iz tužilaštva.

Pomenuti "golf 4 karavan” su kasnije, kako se sumnja, Stefan Z. i Luka V. koristili za izvršenje krivičnog dela.

Jedina žena na ovoj optužnici, Azra Š. ranije je pred sudom izjavila da nije kriva i da nije učestvovala u bilo kakvom zločinu.

- To jutro sve se izdešavalo iznenada, Marko mi je rekao da krenem sa njim kako bih mu pomogla, ja tada nisam znala gde idemo, niti sam ga pitala. Na putu do Kraljeva išli smo autom koji je Marko iznajmio u Beogradu, stali smo u jedno mesto da ručamo i tada mi je rekao da idemo u Kraljevo po auto njegovog druga - rekla je Azra Š. u sudu i dodala da je sporni "golf" ona dovezla do Beograda dok je ispred nje iznajmljenim vozilom išao Marko P.

Kako je ispričala, Marko P. i ona su se potom zajedno vratili u stan, a na pitanje čime se njen dečko bavio i kako je zarađivao s obzirom na to da je u Beogradu iznajmljivao stan, ona je rekla da je živeo od kirije koju su mu plaćali dok je izdavao svoj stan u Brčkom.

1/8 Vidi galeriju Ranko Radošević likvidiran u Rušnju Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić

- Znam samo da je izdavao stan i da je imao novca od te kirije koju dobija mesečno. Hteo je da radi kao komercijalista, ali to mu nije išlo, pa je hteo da taksira, ali je onda bio uhapšen - ispričala je Azra Š. u svojoj odbrani.

Okrivljena je, takođe, objasnila pred sudom da se već 7. marta, tri dana posle ubistva u Rušnju, vratila za Bosnu zbog obaveza na fakultetu, da bi joj kasnije u toku dana Marko P. javio da se vraća i on za Bosnu.

Ona je tokom iznošenja odbrane isticala da je uzorna studentkinja fakulteta Političkih nauka.

- Studiram Političke nauke, planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet, a boravak u pritvoru mi to onemogućava, pogotovo što, kao što sam rekla, nemam veze sa ovim - rekla je Azra ranije u sudnici Višeg suda u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, Azra Š. uhapšena je 14. marta 2023. u Studentskom domu u Sarajevu, a Srbiji je izručena u julu 2023. godine. U sudu je govorila i o danu kada su joj stavljene lisice.