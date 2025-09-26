Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je pokrenulo krivični postupak u odnosu na osumnjičene A. R. (41) i U. R. (32) zbog krivičnog dela prevara.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima je stavljeno na teret da su u nameri sticanja protivpravne imovinske koristi koja prelazi milion i petstotina hiljada dinara, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica doveli u zabludu službenika zaposlenog u javnobeležničkoj kancelariji u Mladenovcu i Beogradu da na štetu imovine oštećene D. O. (70) preduzmu radnje overe iz njihove nadležnosti, pa su iskoristivši okolnosti da oštećena nije sposobna da se stara o sebi i da rasuđuje, od nje otuđili stan u Beogradu koji se nalazi na Gundulićevom vencu i kuću u Barajevu.

Predložen pritvor

Nakon određenog zadržavanja u trajanju od 48 sati, osumnjičeni A. R. (41) saslušan je na okolnost krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret i tom prilikom je iskoristio svoje zakonsko pravo da ništa ne izjavi. Nakon saslušanja, Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je određivanje pritvora s obzirom da, prema mišljenju tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi uticati na pomagača i svedoke, kao i okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu, boravkom na slobodi, ponoviti krivično delo koje mu je stavljeno na teret, kao i da bi otuđio predmete krivičnog dela.