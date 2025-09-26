Slušaj vest

Pripadnici takozvanog vračarskog klana kojima se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za tri ubistva, među kojima je i likvidacija Aleksandra Halabrina, na dan njegovog nestanka 20. marta 2020, prema Skaj porukama koje su danas izvedene kao dokaz, razmenjivali su poruke u kojima su pisali da se "zakačio sa pogrešnima".

- Ode Dilindžer - piše u jednoj od poruka na dan Halabrinovog nestanka i ubistva.

- Petljaju se sa ljudima, a ne znaju ništa. Ne zna još da hoda, a hoće da ubija, mogao je magarac normalno da živi - piše u drugoj poruci.

Iz Skaj prepiske koju je tužilaštvo dostavilo kao dokaz, proizilazi da je pokojni Halabrin, pre negot što je ubijen, navodno, pripremao likvidacije pripadnika vračarskog klana i da su oni to saznali i odlučili da ga ubiju.

Kako se navodi, on je bio prijatelj bivšeg vođe naviča Nenada Alajbegovića Alibega koji je ranjen 25. januara 2020. na Novom Beogradu, dok je bio u društvu Halabrina koji ga je odvezao u bolnicu.

- Onaj Alibeg, izbušili smo ga sa šest metaka - piše u jednoj od poruka koju su razmenili.

"Vračarci" su u porukama Halbrina zvali "Alibegov Maleni" i najpre planirali da ga likvidiraju kada Alibegu bude dolazio u posetu. Međutim, ipak su ga kobnog dana namamili u stan na Banjici, a potom ga ubili i zakopali u blizini Sopota. Kobnog dana, preko Skaja su raspravljali šta da urade sa telom:

- Šta misliš da ga zakopamo, jel imamo neku vikendicu van Beograda?

- Ja nemam, možda neka šuma?

- Ne treba vikendica, nego šuma. Ili beton, pa u reku.

- Ma da se naseče u kofe za beton i umuti, pa kofe u reku.

- Mora tako, kako drugačije.

Na grupi potom raspravljaju da im je žao pokojnog Halabrina, ali da je "sam kriv".

- Alibegu je rečeno da je kraj i da neće niko da ga dira. Bilo mi ga žao, al kad se setim da je spremao bombe. Alibeg sad hoće da se izvinjava, kad je video s kim ima posla, da mi ćutimo i radimo, ali sad je kasno za izvinjenje.

- To je kao utakmica Real-Barsa, bolji pobedi.

- Eto mu sad, neće imati gde sveće da mu se pale.

Preko Skaja, potom su konstatovali da su se "samo branili", ali i da će proći vreme dok policija ne otkrije da nema Halabrina. Potom komentarišu i da ima puno nestalih, o kojima se ništa ne zna.

- Znaš koliko ima nestalih, nikad pomenuti nisu, ja znam za dvoje ili troje koji su pod zemljom, vode se kao nestali.

Inače, majka pokojnog Aleksandra Halabrina, Mara Halabrin, koja redovno prati suđenja optuženima za ubistvo sina, ranije je na fotografijama koje su "vračarci" razmenjivali putem Skaja, dok su pripremali njegovu likvidaciju, prepoznala svoga sina.

U sudnici su danas prikazane i jezive fotografije ubijenog Halabrina,na kojima se vidi da ima crni džak preko glave, belu majicu, a ispod tela se vidi krv. Fotografije ubijenog mladića, prikazane su tek pošto je njegova majka nappustila sudnicu.

Na drugoj fotografiji vidi se mrtav na parketu, u beloj majici, zelenim pantalonama, vide se sat i tetovaža na ruci, kese ispod tela, a na slici je ruka sa rukavicom i tri prsta - objasnila je sudija šta se vidi na slikama.

Fotografije ubijenog Halabrina prikazane su u sudnici, pošto je sudija zamolila njegovu majku da napusti suđenje, kako se ne bi izlagala stresu zbog ovakvih slika sina.

Osim za ubistvo Halabrina, vračarskom klanu na čijem su čelu prema navodima tužilaštva bili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, sudi se i za ubistvo Aleksandra Šarca kao i Dragana Ristića Čađe. Na teret im je stavljeno i šest pokušaja ubistava.

