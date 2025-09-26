Slušaj vest

U Novom Beogradu opljačkana je apoteka, a kako se saznaje, tri maloletnika osumnjičena su da su počinila krivično delo razbojništvo.

Naime, sumnja se da su dečaci stari svega 12-13 godina, a oni su naoružani nožem ušli u apoteku i opkolili radnicu. Jadan od njih izvadio je nož, dok su ostali blokirali izlaz, zahtevajući, kako se sumnja, novac iz kase.

Nesrećna žena je, u strahu za svoj život, uspela da iskoristi trenutak nepažnje i pobegne iz objekta, čime je izbegla ozbiljnije posledice.

Policija je brzo došla na lice mesta ali su osumnjičeni pobegli u nepoznatom pravcu, a trenutno nije poznato da li su i šta izneli iz ove apoteke. Ovo je još jedno razbojništvo apoteke u dva dana, a radnici apoteka ponovo su u strahu.

Policija intenzivno traga za osumnjičenim maloletnicima i radi na njihovoj identifikaciji.