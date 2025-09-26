u selu Tulare
OTAC, MAJKA I BEBA POVREĐENI U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD MEDVEĐE: Sudarili se sa drugim vozilom pa sleteli sa puta
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Tulare, u opštini Medveđa, povređena je porodica koja se nalazila u vozilu, otac, majka, i jedanaestomesečna beba.
Kako smo saznali, do nezgode je došlo kada je vozilo u kojem su bili ostvarilo kontakt sa drugim vozilom, koje se uključivalo sa sporednog puta. Od siline udarca, vozilo u kojem je bila porodica je sletelo sa puta.
Na licu mesta je intervenisala ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, koja je ukazala pomoć povređenima i prevezla ih u prokupačku Bolnicu.
U Opštoj bolnici Prokuplje nam je potvrđeno da su svi troje dovezeni i da je dijagnostika povreda u toku.
