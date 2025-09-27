Slušaj vest

Crnogorski istražitelji tragaju za ubicama i naručiocima likvidacije Stefana Belade i Andrije Ivanovića pre tri dana na Cetinju, ali i za takozvanom krticom koja je kobnog dana, kako se sumnja, namamila dvojicu pripadnika škaljarskog klana na sastanak smrti!

Kako prenose lokalni mediji, inspektori kriminalističke policije i njihove kolege iz Forenzičkog centra prikupili su tragove sa više lokacija u Budvi i na Cetinju kako bi ušli u trag osobama koje su u sredu ubile "škaljarce".

Stefan Belada i Andrija Ivanović Foto: Kurir, Printscreen/Pobjeda

- Pretresi su vršeni kako na terenu cetinjskog sela Ugnji, gde su pronađena tela ubijenih u automobilu, tako i u rejonu ka Budvi, ali i u nekim stambenim objektima u tom gradu. Inspektori su u prvoj fazi istrage utvrdili da su navodni "škaljarci" namamljeni u mesto Ugnji, gde su potom likvidirani. Zbog toga su izuzeti telefoni i radi se na analizi njihovih komunikacija, kako bi se utvrdilo u dogovoru s kim su došli u cetinjsko selo u kojem su ubijeni. Upravo to bi mogao biti ključni dokaz koji bi policiju doveo na trag ubicama - navode izvori crnogorskih medija.

Kako smo već pisali, u policiji je saslušano više pripadnika kavačkog klana, koji već 11 godina ratuje sa škaljarskim.

- Proveravani su alibiji uglavnom "kavčana". Ipak, nije bilo osnova za bilo čije hapšenje. Međutim, policija poseduje određene operativne podatke koje proveravaju kako bi došli do imena egzekutora. Jasno je da u likvidaciji nije učestvovalo samo jedno lice, baš kao što se podrazumeva da su ubice imale pomagače koji su pratili Beladu i Ivanovića, najverovatnije i neke koji su s njima bili u bliskom kontaktu, ali su verni suprotstavljenim "kavčanima". Zbog toga je trenutna istraga usmerena na pronalaženje krtice u redovima "škaljaraca" - navode izvori i podsećaju da ovo ne bi bio prvi put da se među "škaljarcima" pojavi krtica!

1/3 Vidi galeriju Uviđaj posle dvostruke likvidacije na Cetinju Foto: Printscreen Rtcg

Naime, dvostruka likvidacija na Cetinju izvedena je po receptu dvostruke likvidacije "škaljaraca" na Krfu u julu 2020. godine.

- Izgleda da je u ratu zavađenih kotorskih klanova sada upotrebljen isti recept smrti kao i pre pet godina na grčkom ostrvu. Previše je sličnosti između ove dve egzekucije. Od toga da su žrtve izrešetane u automobilu, bez mogućnosti da odreaguju i eventualno pruže otpor, preko toga da je dvoje "škaljaraca" odjednom upucano i to na manje pristupačnoj lokaciji, do toga da su atentatori imali informacije o njima "iz prve ruke" - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Istražitelji gotovo da nemaju sumnju da ovo dvostruko ubistvo nosi potpis zloglasnog kavačkog klana, ali i da su imali pomoć "iznutra" u vidu krtice koja je u zamku smrti namaila Beladu i Ivanovića.Podsetimo, "titulut" najveće krtice u ratu klanova poneo je Ratko Živković, zvani Zemo, koji je odigrao ključnu ulogu u lociranju Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 2020. godine. Kako se sumnja, upravo je Živković, u kog je Alan Kožar imao poverenje i smatarao ga prijateljem, "kavčanima" otkrio da se odbegli "škaljarci" skrivaju u Grčkoj, tačnije na Krfu.

Ratko Živković Zemo Foto: Privatna Arhiva

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, Živkovič je dobio milion evra za informacije koje su poslužile za likvidacije u Grčkoj.

- Zemo je na Skaju bio u stalnoj komunikaciji sa Kožarom. Dopisivali su se o svemu, a na osnovu presretnutih poruka je očigledno da Kožar nije sumnjao u Živkovićevu odanost - podseća izvor i dodaje da se Ratko Živković nalazi na optužnici za ubistvo "škaljaraca" u Grčkoj, kao i da on trenutno nije dostupan pravosudnim organima.

1/14 Vidi galeriju Vila ispred koje su ubijeni Alana Kožar i Damir Hadžić Foto: Privatna Arhiva

- Prema optužnici, Zemo i ubijeni Kožar, dopisivali su se i na dan ubistva, 23. jula 2020. Pripadnici klana koji su ih čekali, kako se navodi, znali su da su Kožar i Hadžić otišli na ručak. Posle zločina, koji su "kavčani" proslavili na stadionu Partizana, rođak Radoja Zvicera obavestio je ostale učesnike da niko nigde ne sme da pominje Zemu, očekujući da će preko njega nastaviti da skupljaju informacije o "škaljarcima" - dodao je izvor.

Svedok saradnik o Zemi Tokom suđenja Belivukovoj kriminalnoj grupi, za koju se sumnja da je bila beogradska ispostava kavačkog klana, jedan od svedoka saradnika, Srđan Lalić je svedočio i da su najveće poverenje u Ratka Živkovića Zemu "škaljarci" stekli posle likvidacije Igora Dedeovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini. U tom zločinu, učestvovao je i sam, pošto je bio u kontaktu sa pokojnom Kožarom i od njega pokušavao da dobije informacije o tome gde se škaljarci nalaze.

- Zemo je bio ubačeni element kavačkog klana u škaljarski. Bio je dobio neku visoku kaznu za marihuanu i ležao je dosta u Zabeli. Kada je izašao, bio je u kontaktu sa nekim ljudima iz škaljarskog klana i on je faktički radio kao krtica za kavački klan od početka. Za to je na kraju dobio milion evra - ispričao je, navodno, tokom saslušanja Srđan Lalić. Inače, Veljko Belivuk je u optužnici za ubistva u Atini i na Krfu označen kao jedan od organizatora.

Sumnjali na Kapetana Posle likvidacije na Krfu, kako se sumnja, Ratko Živković je Veljku Belivuku i njegovom najbližem saradniku Marku Miljkoviću pomogao da u kuću kod Spuža u Crnoj Gori, namame i Mileta Radulovića Kapetana, koji mu je bio kum, a koji je bio pripadnik škaljarskog klana. Radulović je posle oko dva meseca "u zarobljeništvu" na kraju i sam likvidiran.

- Inače, "škaljarci", uključujući i vođu Jovana Vukotića, koji je 2022. ubijen u Istanbulu, dugo su verovali da je upravo Mile Radulović,a ne Ratko Živković krtica u klanu - podseća sagovornik Kurira.