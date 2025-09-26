Slušaj vest

Jedna osoba teže je povređena a druga lakše u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u četvrtak u Maričkoj ulici u Vranju, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

“Policiji je u 11.15 časova prijavljeno da je došlo do sletanja putničkog vozila marke “reno” sa puta. Tom prilikom vozač (40) je zadobio lake telesne povrede, dok je putnik (41) u vozilu zadobio teške telesne povrede”, navode u policiji.

Kako saznajemo, vozač se kretao iz pravca grada prema mestu Suvi Dol kada je, najverovatnije, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i okrenuo se.

Povređenima je lekarska pomoć ukazana u ZC Vranje. Putnik koji je zadobio teške telesne povrede prebačen je u UKC Niš. Uviđaj su po ovlašćenju nadležnog tužioca izvršili saobraćajni policijski službenici PU Vranje.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u blizini jedne od vranjskih fabrika.

