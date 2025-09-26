Slušaj vest

Aleksa I. (24) koji se sumnjiči da je 21. septembra u kući u Zemunu na svirep način ubio D. V. koji je u toj kući živeo kao podstanar, nije podneo žalbu na odluku Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor do 30 dana.

Podsetimo, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Aleksa I. branio se ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Kako Kurir saznaje, njegova porodica angažovala je poznatog advokata Dragana Palibrka da ga zastupa u nastavku postupka.

Podsetimo, naredbom o sprovođenju istrage Aleksa I. se sumnjiči da je kobnog dana između 9 i 12.55 sati, posle kraće rasprave oštećenom D. V. zadao više udaraca rukama, nogama, tanjirom, drvenom palicom i drugim predmetima koji su mu bili nadohvat ruke i to u predelu glave i tela.

- Dok je oštećeni bio u bespomoćnom stanju i trpeo jake bolove Aleksa I. mu je vezao ruke iza leđa kablom i nastavio je da ga udara, nanevši mu na taj način vešestruke povrede usled kojih je D. V. preminuo - navodi se u naredbi tužilaštva.

Nakon zločina koji je, kako se sumnja, počinio Aleksa I., on je kako se navodi, otišlao s mesta zločina u svoju kuću, istuširao se i oprao krv od pokojnog koju je imao na sebi, osim čarapa koje je zaboravio da presvuče.

- Navedene stvari je potom spkaovao u kofu i odneo po Pupinovog mosta, gde ih je bacio u Dunav - navodi se.

Advokat Dragan Palibrk potvrdio je da je istraga u toku.

Advokat Dragan Palibrk Foto: Zorana Jevtić