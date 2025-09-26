Slušaj vest

Početak današnjeg suđenja Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje u prostorijama na stadiionu Partizana, danas je odlukom sudskog veća zatvoren za javnost, zbog prikazivanja video snimaka na kojima se vide i Belivukova deca.

Kako je sudija navela, reč je o video snimcima iz prodavnice nameštaja u Loznici.

Bojana i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Radi zaštite interesa maloletne dece, taj deo suđenja se zatvara za javnost - objašnjava sagovornik Kurira.

Kako saznajemo, reč je o snimcima nastalim tokom 2020. godine, pre hapšenja kriminalne grupe, kada je bračni par Belivuk opremao vikendicu u Loznici, takozvanu Deda Mrazovu kućicu u kojoj je bračni par proveo poslednje novogodišnje praznike zajedno.

U sudnici je, potom, pošto je suđenje ponovo otvoreno za javnost, prikazana i fotografija na kojoj se vide Bojana i Veljko Belivuk kao i bračni par Slađana Sekulić, inače jedina žena obuhvaćena optužnicom i njen suprug Vlade Georgiev, koji se ranije zvao Dragan Sekulić.

Na fotografiji se vidi kako njih četvoro sede, najverovatnije u ugostiteljskom objektu. Kurir je ranije ekskluzivno objavio ovu fotografiju, a više o tome pročitajte OVDE.

- Fotografija je nastala u decembru 2020. i na njoj su u opuštenoj atmosferi dva bračna para. Prema prikupljenim dokazima, s ručka u jednom restoranu nacionalne kuhinje u Loznici, u kom je fotografija nastala, Belivuk i supruga su otišli da biraju nameštaj u jednom salonu u Loznici - objašnjava sagovornik Kurira.

Podsetimo, posle hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021. policija je upala i u kuću u Tršiću u kojoj su zatekli novogodišnje ukrase i natpis "Deda Mrazova kućica". Prema nezvaničnim iformacijama, kućica je posle kupovine te godine potpuno renovirana, na nju je postavljen najsavremeniji video nadzor.

- Zabačenu kućicu u Tršiću do koje se nije dolazilo lako navodno je pronašao i kupio bračno par Sekulić. Za kratko vreme su je potpuno renovirali, a bračni par Belivuk koji je zapravo koristio je kupio nameštaj. Dok je kuća bila u fazi renoviranja, obilazili su je Veljko Belivuk i njegova supruga Bojana - pojašnjava sagovornik Kurira.