Uprava za izvršenje krivičnih sankcija raspisala je pre nekioliko dana konkurs za prijem u stalni radni odnos 26 pripadnika Službe za obezbeđenje u četiri kazneno-popravne ustanove u Srbiji.

Da li među zatvorenicima postoji jasna hijerarhija i da li iza rešetaka vlada poseban kodeks, kao i o svim preprekama sa kojima će se novih 26 radnika suočiti prilikom rada u zatvoru, za Kurir televiziju govorio je Trivun Ivković, nekadašnjim upravnikom KP doma „Sremska Mitrovica“.

Na pitanje kako zatvorenici reaguju na osuđene pedofile i silovatelje, kao i da li postoji zatvorenički kodeks kao vrsta izvrnute pravde, Ivković kaže:

- Pravda je zadovoljena, osuda je tu. Kada dođu u zatvor, sve zavisi od presude. Ako je presuda do 5 godina, razmišlja se koji status blaži bi mogao da dobije, ali neko sa pet godina i dalje dobije teži status sa pojačanim nadzorom. Ima ćeliju, ima šetnju, ali ga ne puštamo da radi. Ako je neko ubica, ali je korektan i poštovan, može da radi. Imam primer, ubio je ženu, bio je veterinar. Jednom je ubio i više ne ubija, a siledžije, razbojnici i narkomani se vraćaju - kaže on.

Ivković navodi da neke ubice ubiju iz odbrane, neko iz nehata, iako ne postoji opravdanje, oni ga svi traže:

- Kažu, ona je mene udarila, ja sam je ubio, isekao u komade. Oni nađu opravdanje da ga je žena udarila papučom u glavu. Isekao je na komade, stavio u kese pa u zamrzivač - kaže Ivković.

Jedan zatvorenik tražio je dozvolu da se u pritvoru venča sa izabranicom, a čeka se odobrenje. Ivković kaže da je bezbroj puta dozvoljeno venčanje:

- Jednom sam predlagao jednom ubici koji je ležao kaznu oko 38 godina robije da se oženi, već nam dosadio. Nisu znali u Nišu šta će sa njim, stavljali su ga u mrtvački sanduk, tukli ga. Došao je kod nas, rekli smo mu da je Mitrovica nešto drugo i da ukoliko poštuje nas, i mi ćemo njega. Poštovao neko vreme, pa udario stražara. Ja sam mu rekao slušaj bre, oženi se da imaš posete svaka tri meseca. On je pitao jel se to može, ja sam rekao može. Pozvao sam njegovu majku i rekao dovedite neku - kaže Ivković.

Ivković je ispričao i detalje:

- Ona je izbeglica, kada sam je video, Bože me sačuvaj. Ja sam je pitao: "Želite li da se udate, imaćete privilegiju, decu odvedete kod njega kući, imate kupatilo i sve?" Kaže mi da je izbeglica iz Sarajeva, sa dvoje dece, bila je novinar. Venčali su se. Nema tu ništa loše ako se venčate u zatvoru. Venčajte se, imaćeš posete, smisao života. Najgori su oni koji nemaju nikoga ni da im piše. On je izašao iz zatvora, ne znam da li živi sa njom. Venčavanje je vid prevaspitanja - kaže Ivković.

