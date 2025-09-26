Vlade Draganić, koji je potpisao zapisnik o pretresanju kuće u Ritopeku, koja se vodi na njegovo ime pred sudom je rekao da je u kući imao Stop policijsku palicu jer je 2001. vozio štićeno lice.

"Ja sam tu palicu dobio 2001. od tadašnjeg ministra Dušana Mihajlovića, jer sam vozio štićeno lice, što se tiče elektrošokera, kupovao sam ih na pijaci za 10 evra, stavljao neke žice i prodavao ih za 150 evra. Sekira nađena, veštačena, nije korišćena ni za šta. Što se tiče metka, ja sam kad sam živeo u toj kući 2012. dovezao tri kamiona zenlje u dvorište, možda je zato. Astra je moja, nije utvrđeno da je učestvovala u krivičnim delima, što se tiče drugog auta, kupljen je na lizing i nije korišćen za krivična dela, osim ako ih moja žena nije počinila a ja ne znam, ko zna sve je moguće", pokušao je da objasni Draganić predmete koji su mu nađeni tokom prvog pretresa optužujući policajce da su ga obmanuli i podvalili mu da potpiše zapisnik.