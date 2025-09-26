POLICIJA KOD MILJKOVIĆA PRONAŠLA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE NA IME SINA POKOJNOG TAKSISTE I UBIJENOG RANKA ESKOBARA: Smrt vlasnika Pink taksija 10 godina MISTERIJA
Saobraćajne dozvole na ime Luke Gaćeše i Ranka Radoševića pronađene su prilikom hapšenja Marka Miljkovića 4. februara 2021. koji je zajedno sa Veljkom Belivukom i ostalim pripadnicima kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem.
Luka Gaćeša, podsetimo, sin je Teodora Gaćeše vlasnika Pink taksija koji je ubijen 22. maja 2015. u Kozarčevoj ulici na Zvezdari. U istoj ulici, podsetimo, koja je prozvana "mala Šilerova" nalaze se porodične vile bračnih parova Belivuk i Miljković.
Ubistsvo Teodora Gaćeše do danas nije rasvetljeno, ali je tokom sudskog postupka koji se vodi protiv Belivuka i Miljkovića, bivši pripadnik klana koji je odlučio da postane svedok saradnik, Srđan Lalić izjavio da je 2015. Miljković ubio Gaćešu, a godinu dana kasnije i njegovog partnera u poslu Miroslava Rankovića, koji se do danas vodi kao nestao.
Sin ubijenog Gaćeše je tokom suđenja za pranje novca koje se vodi protiv Belivuka i Miljkovića izjavio da je Miljkovića upoznao 2015, posle ubistva oca i da su počeli da se druže.
"Upoznali smo se kada mi je nastradao otac. Bili smo prijatelji, izlazili smo, išli na piće, ručak, u bioskom. Imali smo drugarski odnos, Veljka sam upoznao jer je nekada dolazio s Markom - ispričao je sin ubijenog Gaćeše i naveo da misli da je automobil BMW X5 na njegovo ime kupljen 2020. jer ga je MIljković zamolio da se automobil vodi na njega, navodeći da "u tome nije video ništa loše".
Ranko Radošević, koji je u međuvremenu ubijen na benzinskoj pumpi u Rušnju, u istom postupku za pranje novca je svedočio da je automobil dao pokojnom Zdravku Radojeviću u leto 2020. i da je on, pošto se bavio kolima trabalo da ga preproda, ali da se nikada nije javio.
Prema navodima optužnice, Radojević je jedna od žrtava zloglasnog klana i ubijen je 10. novembra 2020. a navodno su potom pripadnici kriminalne grupe sa auto placa na kom je držao automobile za prodaju odvezli brojna luksuzna vozila.
Prema zapisnicima o pretresanju stana Veljka Belivuka, kako je danas rekao tužilac, kod njega je pronađen ključ za automobil "mercedes GLE", koji se dovodi u vezu sa ubistvom Radojevića.
"Skrenuo bih pažnju na ovu potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, koju je bez primedbi potpisao Veljko Belivuk. Ovo je ključ kojim se startuje automobil mercedes oduzet od Zdravka Radojevića", rekao je tužilac Saša Ivanić, na šta je Belivukov branilac, advokat Dejan Lazarević naveo da ne zna "da li tužilac želi nekoga da zbuni, ali da taj ključ nema veze sa Zdravkom Radojevićem"
"Ničime ja još nisam ubeđen od strane tužioca da je Zdravko Radojević imao mercedes GLE, a kamo li da mu je oduzet i da je to ključ pronađen kod mene", rekao je Belivuk.
U Belivukovom stanu policija je prema potvrdi koja je izvedena kao dokaz pronašla brojne predmete koje je oduzela, među kojima su osim ključa i 31.770 evra, mađarske forinte, telefoni, računari kao i više od 300.000 dinara.
Istog dana, na stadionu FK Partizan, policija je na Belivukovo ime na dan hapšenja pronašla oružje, municiju, pet sekira, transparent, ometač signala telefona, megafoni, zastave. Kako se navodi u dokumentu, u prostorijama su pronađeni i mobilni telefoni, lap top računari, a na poslednjoj strani navedeno je i da je Belivuk odbio da potpiše potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.
"Nisam odbio da potpišem da bih nešto sakrio, nego zato što je što ono što je pronađeno na stadionu nema veze sa mnom. Ništa nije moje", rekao je danas u sudnici Belivuk tvrdeći da je to jedini razlog zbog čega je odbio da potpiše.
Tužilac je naveo i da se automobili oduzeti od Belivuka i Miljkovića, BMW X5 i škoda kodiak dovode u vezu sa ubistvima Milana Ljepoje i Gorana Veličkovića, što je odbrana osporila tvrdeći da nikakve veze vozila nemaju sa ubistvima.
Vlade Draganić, koji je potpisao zapisnik o pretresanju kuće u Ritopeku, koja se vodi na njegovo ime pred sudom je rekao da je u kući imao Stop policijsku palicu jer je 2001. vozio štićeno lice.
"Ja sam tu palicu dobio 2001. od tadašnjeg ministra Dušana Mihajlovića, jer sam vozio štićeno lice, što se tiče elektrošokera, kupovao sam ih na pijaci za 10 evra, stavljao neke žice i prodavao ih za 150 evra. Sekira nađena, veštačena, nije korišćena ni za šta. Što se tiče metka, ja sam kad sam živeo u toj kući 2012. dovezao tri kamiona zenlje u dvorište, možda je zato. Astra je moja, nije utvrđeno da je učestvovala u krivičnim delima, što se tiče drugog auta, kupljen je na lizing i nije korišćen za krivična dela, osim ako ih moja žena nije počinila a ja ne znam, ko zna sve je moguće", pokušao je da objasni Draganić predmete koji su mu nađeni tokom prvog pretresa optužujući policajce da su ga obmanuli i podvalili mu da potpiše zapisnik.