Bili Maša i Medved u šumi, igrali se,kad ono bane Tito.

Meda u čudu upita:

- Otkud Vi, druže Tito?!

Maršal odgovori:

- Došao sam kod Maše.

Meda:

- aaa, Vi ste Mašin tata?

TITO:

- Ne, ja sam Mašin Bravar!