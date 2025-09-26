Hronika
TEŽI LANČANI UDES NA IBARSKOJ MAGISTRALI, POVREĐENE 4 OSOBE Sudarila se 3 automobila, jedan upao u jarak! Saobraćaj na licu mesta otežan
U kasnijim popodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali.
U udesu su učestvovala tri automobila od koji je jedan upao u jarak, saznaje Kurir.
Tom prilikom povredjene su 4 osobe, od toga tri lakše povređene i ženi konstatovana polomljena ruka.
Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajke, a saobraćaj je na ovoj deonici otežan.
