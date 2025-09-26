Slušaj vest

U kasnijim popodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali.

U udesu su učestvovala tri automobila od koji je jedan upao u jarak, saznaje Kurir.

Tom prilikom povredjene su 4 osobe, od toga tri lakše povređene i ženi konstatovana polomljena ruka.

Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajke, a saobraćaj je na ovoj deonici otežan.

