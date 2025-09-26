Slušaj vest

28. januara 2022. godine u mestu Kusadak došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je na licu mesta život izgubio 21-godišnji mladić. Odgovoran za njegovu smrt pobegao je sa lica mesta, da bi u bolnici gledao u roditelje poginulog i smejao se.

Da je ljudski život nemerljiva kategorija, činilo se sve do prvostepene presude osnovnog suda koji je za isti prepisao kaznu od 700.000 dinara i 5 godina zatvora, i to čoveku koji je odgovoran za smrt 21 - godišnjeg mladića. Roditelji mladića i dalje ne mogu da veruju da 3 ipo godine već čekaju presudu, a najveće razočarenje donosi im predlog suda da se uradi psihijatrijsko veštačenje njihove boli i tuge koju osećaju, nakon gubitka sina jedinca.

Bolnu ispovest o smrti svoga sina, za emisiju Crna hronika, ispričao je Saša Vićovac, otac poginulog:

- Te noći, 28. januara, moj sin je krenuo da odveze devojku kući. U tom trenutku je naišao na veliku krivinu, a pri samom izlaskom iz krivine susreo se sa pijanim vozačem koji je preticao vozilo u punoj liniji. Direktno je udario u auto mog sina. Kada smo od njegove devojke čuli da su imali nesreću, nismo ni pomišljali da je mrtav do trenutka kada smo otišli na lice mesta - kaže Vićović i dodaje:

- On je bio nepomičan i imao je poslednje izdisaje. Nismo mogli da prihvatimo da je mrtav, misli smo da će ga u bolnici oživeti. Nismo ni pomišljali da ubica stoji par metara od nas u bolnici, smejao se, a ne znam iz kog razloga. U tom trenutku je on takođe čekao svoje dete koje je bilo povređeno. Uzeo je svoje dete od ruke i posle nekog vremena je odveden od strane policije.

Bahati vozač je svoje najmlađe dete odveo u bolnicu, dok je njegovo najstarije ostalo u kolima na mestu nesreće, na ivici života i smrti:

- On je zapravo ostavio dete koje je bilo više povređeno na ulici. Ostavio ga je kod nepoznatih ljudi. Tom detetu je kasnije izvađena slezina, imao je oštećenje lobanje. Stavljene su mu pločice da bi se lobanja formirala. To dete je moglo da umre. Video je da kod mlađeg deteta curi krv iz uha, on ga je uhvatio i odveo. To je monstrum. Ja bih njemu oduzeo tu decu, da se ja pitam - kaže Vićović i dodaje:

- On nama nije ni prišao, a kamoli izjavio saučešće. Za ove tri godine, niko od njegov eporodice nas nije kontaktirao. To pokazuje koliko su neljudi. Sudija mu je doneo presudu od 5 godina zatvora. Po zakonu je od 2 do 12 godina. Mi smo ga tužili za duševnu bol, jer ne može da prođe ne kažnjeno. Došlo je u presudi, da oštećenje nas i deteta iznosi 700.000 dinara. Kako se to odredilo i na osnovu čega, ne znam.

